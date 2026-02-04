الفردان أسهم بأكثر من 50% في صفقة انتقال فايز إلى النصر





علم «البيان الرياضي» أن إبراهيم حسين الفردان، عضو مجلس شرف النصر، أسهم بأكثر من 50% في صفقة انتقال عصام فايز، لاعب منتخبنا الوطني ونادي عجمان، إلى صفوف العميد خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية بعقد يمتد لـ4 مواسم ونصف حتى 2030.



وتقديراً لمبادرته السخية ودعمه الكبير في حسم الصفقة، أعرب مجلس إدارة النصر عن شكره وامتنانه لإبراهيم حسين الفردان، ونشر النصر رسالة الشكر على حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي، جاء فيها:



يعرب مجلس إدارة نادي النصر عن عميق شكره وامتنانه لسعادة إبراهيم حسين الفردان، عضو مجلس الشرف، تقديراً لمبادرته السخية ودعمه الكبير في حسم صفقة النجم الدولي عصام فايز.

إن هذه الوقفة تعكس أسمى معاني الانتماء لقلعة «العميد»، وتؤكد أن تكاتف رجالات النادي هو الضمانة الحقيقية لتحقيق تطلعات جماهيرنا الوفية.



وفي تصريحات سابقة لـ"البيان"، أكد الفردان، أن دعمه لصفقة عصام فايز جزء بسيط من واجبه تجاه العميد، ويأتي انطلاقاً من إيمانه بدور الأندية في المجتمع، مشدداً على أن ما قدمه «لا يعد سوى القليل» مقارنة بما قدمه النادي لجماهيره، ولكرة الإمارات بشكل عام.