صورة بيلينغهام تفرض حالة ترقب حول وضعه الصحي

فرضت الصورة الأخيرة لغود بيلينغهام نجم ريال مدريد، حالة ترقب حول وضعه الصحي في إنجلترا، بعد ظهوره بقناع الأكسجين عقب خروجه المبكر من مباراة فريقه أمام رايو فاييكانو ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وتعرض نجم ريال مدريد والمنتخب الإنجليزي لإصابة خلال مواجهة رايو فاييكانو، أجبرته على مغادرة الملعب بعد دقائق قليلة من انطلاق اللقاء، عقب شعوره بآلام في أوتار الركبة اليسرى.

وظهر بيلينغهام متأثرًا منذ وصوله إلى الملعب، حيث لاحظت الجماهير قيامه بلمس موضع الإصابة خلال فترة الإحماء، قبل أن يشعر بالألم في الدقيقة التاسعة، ليغادر أرضية الملعب ويخضع لاحقًا للفحوصات الطبية.

وأعلن ريال مدريد بعد ساعات من المباراة أن الفحوصات التي خضع لها اللاعب باستخدام الرنين المغناطيسي أكدت تعرضه لتمزق في العضلة نصف الوترية للساق اليسرى، موضحًا أن حالته الصحية ستخضع للمتابعة خلال الفترة المقبلة.

وغاب بيلينغهام عن بداية الموسم بسبب خضوعه لعملية جراحية في الكتف، عقب مشاركته مع فريقه في بطولة كأس العالم للأندية التي أقيمت في الولايات المتحدة.

وأشارت التقديرات الأولية إلى غياب اللاعب لمدة قد تصل إلى شهر، وهو ما سيترتب عليه غيابه عن عدد من المباريات المقبلة، تشمل مواجهات في الدوري الإسباني أمام فالنسيا وريال سوسيداد وأوساسونا وخيتافي، إضافة إلى مباراتي بنفيكا في دوري أبطال أوروبا.

وأثارت الصور التي نشرها بيلينغهام عبر إنستغرام عقب الإصابة، وظهر خلالها مرتديًا قناع الأكسجين، اهتمام الصحافة الإنجليزية، في ظل مخاوف تتعلق بمدة غيابه وموقفه من المشاركة مع منتخب إنجلترا في الفترة المقبلة.