نجم «البريميرليغ» يقترب من ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن تحركات جادة من جانب نادي ريال مدريد لتعزيز خط وسطه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، عبر استهداف لاعب بارز من الدوري الإنجليزي الممتاز، في إطار سعي الإدارة لتدعيم الفريق بعناصر قادرة على المنافسة في البطولات الكبرى.

وأفاد موقع «فيتشاخيس» الإسباني بأن الأرجنتيني إنزو فرنانديز، لاعب وسط تشيلسي، يتصدر قائمة اهتمامات الميرنغي، في ظل قناعة داخلية بإمكاناته الفنية وقدرته على إضافة حلول متنوعة في وسط الملعب.

وأشار التقرير إلى أن اللاعب لا يمانع فكرة الانتقال إلى سانتياغو برنابيو، حيث أبدى ترحيبًا بخوض تجربة جديدة خارج إنجلترا، خاصة مع رغبته في اللعب ضمن فريق ينافس بانتظام على الألقاب القارية.

وربطت التقارير اهتمام ريال مدريد بالوضع الحالي للاعب داخل تشيلسي، في ظل عدم استقرار المشروع الرياضي للنادي الإنجليزي خلال الفترة الماضية، ما دفع فرنانديز لإعادة تقييم مستقبله والبحث عن بيئة تنافسية مختلفة.

وأوضح الموقع أن إدارة تشيلسي حددت مبلغ 140 مليون يورو للموافقة على بيع اللاعب، وهو رقم يعكس تمسك النادي بخدماته، ويجعل المفاوضات المرتقبة معقدة على الصعيد المالي.

وأكدت المصادر أن مسؤولي ريال مدريد يدرسون الصفقة بعناية، مع مقارنة التجربة المحتملة بما سبق للنادي تنفيذه في صفقات كبرى، أبرزها التعاقد مع جود بيلينغهام، ضمن سياسة الاستثمار في العناصر الشابة ذات القيمة الفنية العالية.

واعتبرت التقارير أن الدوري الإسباني قد يشكل بيئة مناسبة لأسلوب لعب فرنانديز، في ظل اعتماده على البناء والتنظيم والتحكم في الإيقاع، وهي عناصر تتماشى مع متطلبات اللعب في «الليغا».

وختمت بالإشارة إلى أن تطورات الصفقة ستظل مرتبطة بموقف تشيلسي النهائي، إلى جانب استعداد ريال مدريد لتلبية المطالب المالية، ورغبة اللاعب في اتخاذ خطوة جديدة خلال الصيف المقبل.