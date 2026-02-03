أحمد عبد القادر يرحل للعراق بشروط تبعده عن الزمالك

كشفت مصادر داخل الأهلي المصري تفاصيل انتقال أحمد عبد القادر، لاعب الفريق، إلى صفوف الكرمة العراقي، ضمن اتفاق تضمن بنودًا تحفظ حقوق النادي الأحمر مستقبلًا وتقيد مسار اللاعب داخل الدوري المصري.

وبحسب تقارير صحفية، فإن عقد انتقال اللاعب تضمن بندًا يمنح الأهلي نسبة 25% من قيمة إعادة بيعه لأي نادٍ آخر خلال الفترة المقبلة، بما يضمن للنادي عائدًا ماليًا مستمرًا حال انتقال عبد القادر إلى نادٍ جديد بعد محطته مع الكرمة.

وأفادت التقارير أن الاتفاق اشتمل على شرط يمنح الأهلي أولوية استعادة اللاعب، عبر إلزام أي نادٍ يرغب في ضمه بمخاطبة الأهلي أولًا، مع أحقية النادي الأحمر في استعادته حال سداد القيمة المالية نفسها.

وأشارت إلى حصول الأهلي على مقابل مالي قدره 200 ألف دولار نظير انتقال اللاعب إلى الكرمة، إلى جانب حوافز إضافية بقيمة 50 ألف دولار حال تتويج الفريق العراقي بلقب الدوري المحلي.

وأكدت المصادر أن هذه البنود تمنح الأهلي سيطرة كاملة على مستقبل اللاعب، وتمنع انتقاله مباشرة إلى الغريم التقليدي الزمالك أو أي نادٍ محلي دون الرجوع لإدارة القلعة الحمراء.

وأوضحت أن الصفقة تأتي ضمن سياسة الأهلي في إدارة عقود لاعبيه خارج النادي، بما يضمن حماية حقوقه التعاقدية والاستثمارية عند تسويق العناصر التي تغادر صفوف الفريق.