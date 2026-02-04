«ويمبلي» ينعش معنويات أرسنال قبل المرحلة الأصعب من الموسم

منح التأهل إلى نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية دفعة معنوية كبيرة لفريق أرسنال، بعد عبوره نصف النهائي على حساب تشيلسي، في توقيت ينتظر فيه الفريق برنامج مباريات مزدحم وصعب هذا الموسم.

ويخوض أرسنال نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية على ملعب ويمبلي، في أول ظهور له على الملعب منذ عام 2020، على أن يتحدد في وقت لاحق موعد اللقاء، وهوية المنافس بين مانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد.

وأكد ميكل أرتيتا مدرب أرسنال عقب الفوز إيابًا بهدف دون رد على تشيلسي أن العودة إلى ويمبلي بعد غياب منذ 2020 تمثل دفعة يحتاجها اللاعبون، موضحًا أن الفريق يخوض مباراة كل ثلاثة أيام، وأن الوصول إلى النهائي يمنح طاقة إضافية قبل استكمال الاستحقاقات.

وأشار المدرب الإسباني إلى أن الظهور في ويمبلي يحمل قيمة خاصة، مذكرًا بتجربته السابقة حين قاد الفريق للتتويج بكأس الاتحاد الإنجليزي، ومشددًا على أن الهدف التالي يتمثل في الذهاب والفوز باللقب.

وسجل كاي هافرتس هدف الفوز في الدقائق الأخيرة، في مواجهة سعى خلالها تشيلسي لتعويض خسارته ذهابًا بنتيجة 3-2، ليؤكد اللاعب العائد مؤخرًا من إصابة طويلة جاهزيته، وهو ما أثنى عليه أرتيتا واعتبره لحظة مهمة للاعب والفريق.

وكسر أرسنال بهذا التأهل سلسلة إخفاقات سابقة عند الدور قبل النهائي في بطولات كبرى، بعد محاولات لم تكتمل في كأس الرابطة وأوروبا، ما عزز ثقة المجموعة قبل مرحلة تزدحم فيها المنافسة محليًا وقاريًا.

وينتظر أرسنال في النهائي الفائز من مواجهة مانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد، في وقت يواصل فيه الفريق صدارة الدوري الإنجليزي والمنافسة في كأس الاتحاد ودوري أبطال أوروبا.