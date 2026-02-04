محمد صلاح ضمن أفضل 100 لاعب في تاريخ كرة القدم بالعالم

اختار موقع Sportbible العالمي النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، ضمن قائمة أعظم 100 لاعب في تاريخ كرة القدم بالعالم، في إنجاز يؤكد المكانة التي وصل إليها أسطورة الكرة العربية والأفريقية.



وضمت القائمة أساطير اللعبة عبر العقود السابقة، والتي تصدرها الأرجنتيني ليونيل ميسي، يليه دييغو مارادونا، وبيليه، ويوهان كرويف، فيما حل كريستيانو رونالدو في المركز الخامس.

ويُعد محمد صلاح العربي الوحيد في هذه القائمة التاريخية، وهو ما يعكس مكانته المرموقة بين أبرز لاعبي كرة القدم على مستوى العالم، ويؤكد التأثير الكبير الذي تركه في الأندية الأوروبية، بعد أن قدم مستويات مميزة مع ليفربول وأصبح من أساطير اللعبة.

كما ضمت القائمة التي نشرها الموقع العالمي لاعبين ينتمون إلى القارة الإفريقية، إضافة إلى محمد صلاح، باعتبارهم من بين أفضل 100 لاعب، بقيادة الليبيري جورج وياه، الذي سبق له الفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم، والعاجي ديدييه دروغبا، تقديرًا لإنجازاتهم وتأثيرهم في مسيرة كرة القدم العالمية.