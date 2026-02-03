جماهير الأهلي توجه رسالة نارية لإمام عاشور من المدرجات

وجهت جماهير الأهلي رسالة مباشرة إلى إمام عاشور لاعب الفريق من مدرجات ستاد القاهرة، خلال مباراة البنك الأهلي مساء الثلاثاء ضمن منافسات الدوري المصري.

وغاب إمام عاشور عن قائمة الأهلي في مواجهة البنك الأهلي تنفيذًا لعقوبة تأديبية أقرتها إدارة الكرة بالنادي، بحرمان اللاعب من التدريبات الجماعية لمدة أسبوعين، إلى جانب تغريمه 1.5 مليون جنيه مصري.

وجاءت العقوبة على خلفية تغيب اللاعب دون إذن عن بعثة الفريق المتجهة إلى تنزانيا، لخوض مباراة يانغ أفريكانز في دوري أبطال إفريقيا، ما دفع الجهاز الإداري لاتخاذ قرار فوري بحقه.

ورددت جماهير الأهلي هتافات ضد اللاعب من المدرجات، مطالبة إياه بالالتزام داخل الفريق، ومشددة على ضرورة الرحيل حال استمرار التقصير وعدم الانضباط.

ودعمت الجماهير في المقابل مدير الكرة وليد صلاح الدين، مرددة هتافات تؤكد مساندتها لقراراته.

وكان إمام عاشور أصدر بيانًا عبر حسابه الرسمي على «إنستغرام»، أوضح خلاله سبب غيابه عن رحلة تنزانيا، مؤكدًا معاناته من المرض، ومعترفًا بخطئه، ومعلنًا تقبله الكامل للعقوبة الموقعة عليه.

وظهر اللاعب خلال الساعات الماضية داخل صالة الألعاب الرياضية بمقر النادي، التزامًا بأداء التدريبات الفردية المقررة له ضمن العقوبة التأديبية.