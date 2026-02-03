تفاصيل متأخرة تكشف سبب حظر صلاح لمؤثرة على «إنستغرام»

كشفت مؤثرة شهيرة تدعى كيدرا تويتش تفاصيل جديدة تتعلق بواقعة حظرها من قبل المصري محمد صلاح نجم ليفربول، عبر منصة «إنستغرام»، بعد مرور نحو 9 أشهر على انتشار القصة للمرة الأولى عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتداول مستخدمو منصات التواصل قبل أشهر مقطع فيديو ظهرت خلاله كيدرا تويتش وهي توجه رسالة مباشرة إلى محمد صلاح، تطالبه فيها بإلغاء حظرها، دون أن توضح وقتها السبب الذي دفع اللاعب لاتخاذ هذا القرار.

وأوضحت المؤثرة، خلال ظهورها في أحد برامج «البودكاست» خلال الساعات الماضية، أنها كانت قد أرسلت رسالة خاصة إلى صلاح عبر «إنستغرام»، تضمنت عبارة «أحب قدميك»، مؤكدة أن المقصود من الرسالة كان الإشادة بقدراته الكروية وطريقته في تسجيل الأهداف، وليس الخروج عن إطار الإعجاب الرياضي.

وأكدت كيدرا أن الرسالة لم تحمل أي نية للإساءة أو التجاوز، موضحة أن قرار الحظر جاء فور إرسالها، وهو ما دفعها لاحقًا للحديث عن الواقعة بشكل علني وتقديم روايتها وشرح موقفها.

وأثارت القصة في وقتها تفاعلات كبيرة عبر المنصات الرقمية، حيث تنوعت التفسيرات بين من اعتبر الحظر تصرفًا طبيعيًا من لاعب يحرص على خصوصيته، ومن رأى أن صلاح يفضل الابتعاد عن أي تواصل شخصي عبر حساباته الرسمية.