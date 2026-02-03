توجه فني جديد يفرض نفسه في برشلونة

وضع الألماني هانز فليك، مدرب برشلونة، خطوطًا واضحة لخطته الفنية داخل الفريق، وبدأ التحضير مبكرًا لسوق الانتقالات الصيفية المقبلة، في إطار سعيه لإعادة ترتيب أوراق البلوغرانا وبناء تركيبة تتماشى مع أفكاره داخل الملعب، وذلك بحسب ما كشفه موقع «فيتشاخيس» الإسباني.

وكشف فليك عن احتياجاته الفنية للإدارة الرياضية، محددًا ثلاثة أسماء يراها مناسبة لتدعيم مراكز بعينها، يتقدمها مدافع إنتر ميلان الإيطالي أليساندرو باستوني، ولاعب وسط مانشستر سيتي البرتغالي برناردو سيلفا، والمهاجم الأرجنتيني جوليان ألفاريز لاعب أتلتيكو مدريد.

واستند المدرب الألماني في اختياراته إلى رغبته في سد الثغرات التي ظهرت خلال الموسم الحالي، مع الاعتماد على عناصر قادرة على تنفيذ أسلوب يعتمد على البناء من الخلف، والتحكم في الإيقاع، والضغط المتقدم.

وطرح فليك اسم باستوني كخيار رئيسي لدعم الخط الخلفي، في ظل قدرته على اللعب بالقدم اليسرى والمشاركة في إخراج الكرة، بما ينسجم مع طريقة اللعب التي يخطط لتطبيقها، خاصة في المباريات الكبرى.

ويسعى فليك لدعم خط الوسط باللاعب برناردو سيلفا، لما يمتلكه من مرونة تكتيكية وقدرة على اللعب في أكثر من مركز، إلى جانب خبرته في الاستحواذ والتحكم في نسق اللعب.

واختار المدرب في الخط الأمامي جوليان ألفاريز، باعتباره مهاجمًا قادرًا على التحرك المستمر والضغط على المدافعين، إلى جانب فاعليته أمام المرمى، مع اقتناع بأنه الخيار الأنسب لتعويض روبرت ليفاندوفسكي مستقبلًا.

وربطت إدارة برشلونة تنفيذ هذه الخطة بإمكانية الاستغناء عن بعض العناصر الحالية، حيث استمعت للعروض المقدمة للثنائي رونالد أراوخو وأندرياس كريستنسن، بهدف توفير السيولة المالية اللازمة لإتمام الصفقات المطلوبة.