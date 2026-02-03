شتاء هادئ لأندية القمة في الدوري الإنجليزي

شهد سوق الانتقالات الشتوية في إنجلترا هدوءًا ملحوظًا داخل أندية القمة، التي فضلت الحفاظ على قوائمها دون إبرام تعاقدات جديدة، رغم الارتفاع الكبير في حجم الإنفاق الإجمالي بالبريميرليغ خلال الموسم الحالي.

وكشف تقرير صادر عن وكالة الأنباء البريطانية أن أندية الدوري الإنجليزي أنفقت أكثر من 400 مليون جنيه إسترليني خلال فترة الانتقالات الشتوية لموسم 2025-2026، وهو رقم تجاوز إنفاق يناير من العام الماضي، وأسهم في كسر الرقم القياسي للإنفاق في موسم واحد عند احتساب فترتي الصيف والشتاء، بعد بلوغ المصروفات الصيفية نحو 3 مليارات جنيه إسترليني.

وبرز تعاقد كريستال بالاس مع يورغن ستراند لارسين قادمًا من وولفرهامبتون مقابل 48 مليون جنيه إسترليني كأكبر صفقات اليوم الأخير، في وقت كانت فيه معظم الأندية قد أنهت تحركاتها مبكرًا.

ورفع انتقال النجم الغاني أنطوان سيمينيو إلى مانشستر سيتي قادمًا من بورنموث مقابل نحو 62.5 مليون جنيه إسترليني، إلى جانب ضم مارك غيهي من كريستال بالاس مقابل 20 مليونًا، إجمالي الإنفاق إلى أحد أعلى المستويات المسجلة خلال شهر يناير.

وسجل السوق إتمام أربع صفقات تجاوزت قيمة كل منها 30 مليون جنيه إسترليني، من بينها انتقال كونور كالاغر إلى توتنهام مقابل 34.7 مليون جنيه إسترليني، وبيع برينان جونسون إلى كريستال بالاس مقابل 35 مليونًا، إلى جانب صفقات أخرى تخطت حاجز 20 مليون جنيه إسترليني.

وظهر تباين واضح بين سياسات الأندية، بعدما اكتفت فرق مثل إيفرتون وليدز وبيرنلي بإبرام صفقات إعارة فقط، في حين أنفق كل من أستون فيلا وسندرلاند ما يصل إلى 10 ملايين جنيه إسترليني على تعاقدات دائمة.

وفضل عدد من أندية القمة التزام الهدوء خلال ميركاتو يناير، حيث لم يضف كل من ليفربول وأرسنال ومانشستر يونايتد ونيوكاسل أي عناصر جديدة إلى صفوفه خلال الفترة الشتوية.

وعوض ليفربول هذا الجمود بمنح سوق الانتقالات الصيفية دفعة مبكرة، بعدما أتم التعاقد مع مدافع رين الفرنسي جيريمي جاكيه مقابل 55 مليون جنيه إسترليني، في خطوة سبقت تحركات يناير.