إصابة العضلة الخلفية تبعد مهاجم الزمالك عن مباراة الكهرباء

يفقد الزمالك خدمات مهاجمه عمرو ناصر في مباراة الكهرباء المقبلة ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، بسبب إصابة تتمثل في تمزق بالعضلة الخلفية.

ويخضع اللاعب لبرنامج علاجي وتأهيلي مكثف خلال الفترة الحالية، على أمل تجهيزه للعودة إلى التدريبات الجماعية في أقرب وقت ممكن، دون تحديد موعد نهائي لمشاركته في المباريات.

ويختتم الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك تدريباته اليوم الثلاثاء على ملعب ستاد الكلية الحربية بالقاهرة، ضمن الاستعدادات الأخيرة للقاء كهرباء الإسماعيلية.

ويختار الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال عقب المران قائمة الفريق التي ستتجه إلى الإسماعيلية للدخول في معسكر مغلق بأحد الفنادق القريبة من ملعب المباراة.

ويفتقد الزمالك في اللقاء ذاته جهود حسام عبد المجيد مدافع الفريق بسبب الإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء، إلى جانب غياب كل من محمد شحاتة ومحمود جهاد وأحمد ربيع بداعي الإصابة.

ويلتقي الزمالك مع كهرباء الإسماعيلية في الجولة السابعة عشرة من مسابقة الدوري الممتاز، والمقرر إقامتها غدًا الأربعاء على ملعب إستاد هيئة قناة السويس.