قرار جديد يخص مستقبل إمام عاشور مع الأهلي

شهدت الساعات الماضية تحركات جديدة داخل النادي الأهلي المصري، تتعلق بمستقبل لاعب الفريق إمام عاشور، عقب الأزمة الانضباطية الأخيرة الصادرة عن اللاعب.

وحدد مجلس إدارة الأهلي موقفه من استمرار إمام عاشور مع الفريق، بعدما استقر على إمكانية الاستغناء عنه، حال وصول عرض مالي مناسب خلال الفترة الحالية.

وبحسب تقارير صحفية، اتخذ القرار رغم تقدم اللاعب باعتذار رسمي لإدارة الأهلي وجماهيره، عقب تخلفه عن السفر مع بعثة الفريق إلى تنزانيا لمواجهة يانغ أفريكانز، في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وفرض مجلس الإدارة قبل ذلك عقوبات انضباطية على اللاعب، شملت تغريمه مبلغ 1.5 مليون جنيه، إلى جانب إيقافه لمدة أسبوعين، مع خضوعه لتدريبات منفردة طوال فترة الإيقاف.

وأوضحت التقارير أن الأهلي لم يتلق أي عروض رسمية حتى الآن، سواء لشراء اللاعب أو للاستفسار عن موقفه، مؤكدة أن فتح باب الرحيل يظل مرهونًا بوصول عرض يرقى للتقييم المالي الذي حدده النادي.

وشدد مسؤولو الأهلي على أن الموافقة على بيع إمام عاشور لن تتم إلا في حال توافر عرض رسمي قوي، دون وجود نية للتفريط فيه بشروط أقل.

وحدد النادي المقابل المالي للتخلي عن اللاعب، حيث لن يقل سعر بيعه عن 10 ملايين دولار، في ظل تمسك الإدارة بالحفاظ على القيمة التسويقية للاعب.