في حادثة غريبة.. طرد لاعب في الشوط الثاني على مخالفة ارتكبها في «الأول»

أشهر الحكم رافاييل كلاين الذي أدار مباراة كأس السوبر البرازيلي والتي جمعت فلامنغو وكورينثيانز، البطاقة الحمراء للاعب فلامنغو كاراسكال في الشوط الثاني، عقاباً على مخالفة ارتكبها في الشوط الأول، في حادثة غريبة وغير مسبوقة بالملاعب وجدت ردود أفعال واسعة.



وتعود التفاصيل إلى أن الحكم، وبعد نزول اللاعبين أرضية الملعب لبدء الشوط الثاني، ذهب إلى تقنية الفيديو وسط حالة من الاستغراب، ليعود بعدها ويشهر البطاقة الحمراء للاعب وسط فلامنغو، على احتكاك في الكرة حدث بالشوط الأول دون أن ينفع الاعتراض من قبل اللاعب وجماهير ناديه على القرار بشيء، ليساعد الطرد في فوز فريق كورينثيانز 2-صفر لينال الكأس.



وأثار الموقف ردود فعل قوية في الكرة البرازيلية مع تباين الآراء حول صحة قرار الحكم في طرد اللاعب، باعتبار أن المخالفة لم تكن تستحق إضافة إلى التأخير في اتخاذ القرار، لتكون أغرب حالة طرد بعد استخدام تقنية الفيديو قبل مواسم عدة في ملاعب كرة القدم.



من جانبه وصف فيليبي لويس مدرب فلامنغو حالة الطرد، بأنها الأغرب وقال: إنه لم يشاهد مثله في كرة القدم، مبيناً أنه وضع خطته للشوط الثاني على مشاركة جميع لاعبيه دون أن يضع الطرد في حساباته لأنه لم يتوقعه، وأضاف: لا أبحث عن مبرر للخسارة ولكن ما حدث كان غريباً وأضر بفريقي.