قرار مفاجئ من فران غارسيا داخل ريال مدريد

شهدت أروقة ريال مدريد تطورًا غير معتاد يخص الظهير الأيسر فران غارسيا، عقب إغلاق فترة الانتقالات الشتوية مباشرة، في ظل غموض يحيط بموقفه الفني داخل الفريق.

وكشفت صحيفة "ذا أثليتيك" عن اتخاذ فران غارسيا قرارًا بمقاطعة التدريبات الجماعية، بعد فشل انتقاله إلى بورنموث خلال الميركاتو الشتوي، في خطوة زادت من تعقيد وضعه مع الريال.

وأوضحت الصحيفة أن اللاعب لم يشارك في أي دقيقة خلال المباريات الثلاث الأخيرة، بعدما خرج من حسابات المدير الفني ألفارو أربيلوا، ما دفعه لمحاولة البحث عن فرصة لعب خارج مدريد خلال النصف الثاني من الموسم.

وفشلت صفقة الإعارة إلى بورنموث في اللحظات الأخيرة، رغم رغبة غارسيا في اللعب مجددًا تحت قيادة مدربه السابق أندوني إيراولا، بعدما قرر الريال إيقاف الصفقة بدعوى اعتبارات تتعلق بتوازن القائمة.

وبررت إدارة ريال مدريد موقفها بالحاجة لتفادي أي نقص عددي، خاصة عقب رحيل إندريك خلال شهر يناير، معارًا إلى ليون، ما أدى إلى الإبقاء على غارسيا ضمن القائمة.

وتأثرت الحالة النفسية لغارسيا بالقرار، إذ أشارت المتابعات إلى خضوعه لتدريبات منفردة، مع شعوره بعدم الجاهزية للمشاركة الكاملة في الحصص الجماعية خلال الفترة الحالية.

وتراجع ترتيب اللاعب في خيارات الجهاز الفني للريال، حيث يأتي خلف ألفارو كاريراس وفيرلاند ميندي، إضافة إلى الاعتماد على إدواردو كامافينغا في مركز الظهير الأيسر.

وينتظر غارسيا فتح سوق الانتقالات الصيفية لإعادة تقييم مستقبله، في ظل صعوبة تغيير وضعه مع ريال مدريد خلال ما تبقى من الموسم الجاري.

واكتفى اللاعب هذا الموسم بالمشاركة في 7 مباريات بالدوري الإسباني و4 مباريات بدوري أبطال أوروبا، مع تلقي بطاقة حمراء واحدة وبطاقتين صفراوين حتى الآن.