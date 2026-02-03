دينامو سمرقند يعسكر في دبي وأبوظبي خلال توقف الدوري الأوزبكي

يستعد فريق دينامو سمرقند الأوزبكي للعودة إلى دولة الإمارات لإقامة معسكره التدريبي خلال فترة التوقف المقبلة للدوري الأوزبكي. ومن المقرر أن يصل الفريق إلى الإمارات في الخامس من فبراير الجاري، بقيادة مدربه فاديم أبراموف، الذي سبق له تدريب المنتخب الأوزبكي في أكثر من مناسبة، وتوج بجائزة أفضل مدرب في آسيا خلال بطولة كأس آسيا 2011 التي أقيمت في قطر. ويخوض دينامو سمرقند أربع مباريات ودية خلال معسكره، حيث يستهلها بمواجهة فريق أستانا الكازاخستاني في 6 فبراير الجاري على ملعب نادي جبل علي، قبل أن يلتقي فريقاً محلياً في دبي يوم 11 من الشهر نفسه.



وعقب ذلك، ينتقل الفريق إلى العاصمة أبوظبي لخوض مباراتين وديتين أمام فريقي إيليماي الكازاخستاني ولوكوموتيف الروسي، ضمن برنامج الإعداد للمراحل المقبلة.

وكان الفريق الأوزبكي قد أقام معسكراً مشابهاً في أبوظبي خلال شهر يناير الماضي، وخاض خلاله عدداً من المباريات التجريبية البارزة، من بينها مواجهات أمام يونايتد الإماراتي، وسيسكا موسكو وقيصر الروسيين.