اتحاد الكرة يعقد جمعيته العمومية العادية رقم 2 لسنة 2025



عقد اتحاد الإمارات لكرة القدم اليوم، الأربعاء، اجتماع الجمعية العمومية العادية رقم 2 لسنة 2025، عبر تقنية الاتصال المرئي، برئاسة معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، وبمشاركة عبد الله ناصر الجنيبي النائب الأول لرئيس الاتحاد، رئيس رابطة المحترفين الإماراتية، وعبيد سالم الشامسي النائب الثاني لرئيس الاتحاد، وعبد المحسن فهد الدوسري، هشام محمد الزرعوني، إبراهيم حسن النمر، حمد أحمد المزروعي، عمر الحاج المهيري، يحيى خلف المطروشي، فهد إسماعيل الحوسني، أحمد علي المهبوبي، أمل حسن بوشلاخ أعضاء مجلس الإدارة، ومحمد عبد الله هزام الظاهري الأمين العام للاتحاد، وأعضاء الجمعية العمومية، إلى جانب ممثلي الاتحادين الدولي والآسيوي لكرة القدم.

وبدأ الاجتماع بكلمة افتتاحية، ألقاها عبد الله ناصر الجنيبي النائب الأول لرئيس الاتحاد، رئيس رابطة المحترفين الإماراتية، فيما استعرض محمد عبد الله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الكرة، جدول الأعمال، ثم المناداة على الحضور، من أجل التأكد من اكتمال النصاب القانوني، وقام الأعضاء بالتصديق على جدول الأعمال.

بعدها تم تعيين ثلاثة أعضاء لمراجعة المحضر، وهم: جمال سعيد النعيمي ممثل نادي الجزيرة، وناصر إبراهيم الظفري ممثل نادي عجمان، ومحمد خليفة النعيمي ممثل نادي دبا الحصن، كما تمت المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية رقم 1 لسنة 2024.

واستعرضت الجمعية العمومية تقرير نشاط اتحاد الكرة في الموسم 2024-2025، والذي شهد مجموعة من الأحداث والفعاليات، أبرزها تأهل منتخب الناشئين تحت 17 سنة لبطولة كأس العالم، التي تستضيفها العاصمة القطرية، الدوحة، خلال شهر نوفمبر القادم، وتتويج نادي الشارقة بلقب النسخة الأولى لبطولة دوري أبطال آسيا 2، كما تم عرض تقرير الحساب الختامي للاتحاد، وتقرير مدققي الحسابات والمصادقة عليه.

وتم خلال الاجتماع اعتماد مقترحات تعديل النظام الأساسي، وكذلك اعتماد مقترحات تعديل اللوائح التي تحكم تطبيق النظام الأساسي.

كما تم اعتماد اللجان القضائية، والهيئات التحكيمية لاتحاد الكرة في الموسم الجديد، حيث ضمّت لجنة الانضباط سعيد الحوطي «رئيساً»، حمدة الشامسي «نائباً»، والأعضاء حسن الشيباني، سلمان الطويل وبدر عبد الله، وضمّت لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين، عائشة الطنيجي «رئيساً»، عبد الله الغيلاني «نائباً»، والأعضاء راشد قاسم، راشد بن سويدان ومريم الحمادي، فيما ضمّت غرفة فض المنازعات، حميد درويش «رئيساً»، وحمد الأستاذ «نائباً»، والأعضاء سعيد الهنائي، طارق البلوكي، جميل الحارثي، سالم سعيد الدرعي، أحمد الشامسي وعائشة الظاهري.

وضمّت لجنة الاستئناف على قرارات لجنة الانضباط، صالح الحمراني «رئيساً»، وفيصل الحداد «نائباً»، والأعضاء عارف محمود، عمار العليلي وحسين الحمادي، فيما ضمّت لجنة الاستئناف على قرارات أوضاع وانتقالات اللاعبين – غرفة فض المنازعات، أحمد سليمان «رئيساً»، علي شامس «نائباً»، والأعضاء عبد العزيز الأبلم، شهاب أحمد وميثاء طالب.