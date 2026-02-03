برشلونة يعيد فتح صندوق ذاكرة ميسي ويشعل حنين الجماهير



في لحظة امتزج فيها الحنين بالفخر أعاد نادي برشلونة جماهيره إلى نقطة البداية، حين نشر مقاطع فيديو لأول هدف احترافي سجله ليونيل ميسي بقميص الفريق الأول، الهدف الذي لم يكن مجرد كرة في الشباك، بل الشرارة الأولى لمسيرة ستغير تاريخ كرة القدم.



وتعود اللقطات إلى بدايات ميسي بملامح خجولة، وموهبة استثنائية، ولقيت منشورات برشلونة تفاعلاً كبيراً على منصات التواصل الاجتماعي، حيث استعاد المشجعون ذكريات تلك اللحظة، التي أدرك فيها الكثيرون أن النادي عثر على جوهرة نادرة.



وجاءت الفيديوهات تذكيراً مؤثراً بأعظم المسيرات، وفي وقت أراد فيه النادي الربط بين الماضي بالحاضر، ويذكر بأن الحكايات الكبيرة كثيراً ما تبدأ من أرضه.