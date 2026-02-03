جدول مباريات ليفربول في شهر فبراير

يدخل ليفربول شهر فبراير بجدول مباريات أقل ازدحامًا مقارنة بالأشهر السابقة، ما يمنح الجهاز الفني فرصة أفضل لتنظيم البرنامج التحضيري والتعامل مع مباريات الشهر.

ويفتتح ليفربول مبارياته في شهر فبراير يوم 8 باستضافة مانشستر سيتي على ملعب أنفيلد ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد فترة راحة ثمانية أيام منذ مواجهة نيوكاسل.

ويخوض ليفربول يوم 11 فبراير مواجهة خارج أرضه أمام سندرلاند، وسط معطيات تشير إلى صعوبة المهمة، في ظل سجل صاحب الأرض القوي هذا الموسم، وتعادل الفريقين 1-1 في مواجهة الدور الأول على أنفيلد، إلى جانب نتائج ليفربول المتباينة خارج ملعبه.

ويستضيف الريدز يوم 14 فبراير نظيره برايتون على ملعب أنفيلد ضمن منافسات كأس الاتحاد الإنجليزي، مع احتمالية إضافة مواجهة جديدة إلى جدول مارس في حال التأهل للدور التالي.

وينتقل ليفربول يوم 22 فبراير إلى ملعب سيتي غراوند لمواجهة نوتنغهام فورست، علمًا بأن الريدز خسر مواجهة الدور الأول بثلاثة أهداف دون رد على ملعب أنفيلد.

ويترقب ليفربول يوم 27 فبراير سحب قرعة دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا، حيث يتحدد المنافس من بين يوفنتوس، أتلتيكو مدريد، غلطة سراي أو كلوب بروغ، مع ضمان خوض مباراة الإياب على ملعب أنفيلد، على أن تقام مباراة الذهاب أحد يومي 10 أو 11 مارس، بينما تقام مباراة الإياب أحد يومي 17 أو 18 من الشهر نفسه.