أزمة الحراسة تتصاعد داخل الزمالك

شهدت أروقة نادي الزمالك حالة من عدم الاستقرار في مركز حراسة المرمى، بعد قرارات فنية وإدارية انعكست على اختيارات الجهاز الفني خلال الفترة الأخيرة.

واستبعد الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال الحارس محمد عواد من مباريات الفريق الأخيرة، بداية من مواجهة المصري في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، والتي انتهت بفوز الزمالك بنتيجة 2-1، على خلفية اعتراض اللاعب على سياسة التناوب المعتمدة بينه وبين زميله محمد صبحي.

وكشف مصدر داخل النادي عن توقيع مجلس الإدارة عقوبة انضباطية على محمد عواد، بسبب تصريحات أدلى بها مؤخرًا، تزامنت مع أزمة سبقت مباراة الفريق أمام بتروجت في الجولة السادسة عشرة من الدوري المصري الممتاز.

وأوضح المصدر أن العقوبة تشمل إيقاف الحارس عن المشاركة في المباريات الرسمية، إلى جانب خضوعه لتدريبات منفردة بعيدًا عن الفريق الأساسي، مع التأكيد على استمراره ضمن صفوف الزمالك وعدم رحيله في الوقت الحالي.

وأرجع المصدر سبب العقوبة إلى رفض الحارس الانضمام إلى معسكر الفريق قبل مواجهة بتروجت، اعتراضًا على سياسة التدوير التي يتبعها الجهاز الفني، موضحًا أن محمد عواد طلب الرحيل وتعهد بإحضار عروض رسمية، دون وصول أي عرض حتى الآن، مع التأكيد على التزام جميع اللاعبين بلائحة النادي، ومحاسبة أي لاعب يخالفها دون استثناء.