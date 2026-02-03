راشفورد يحدد موقفه من العودة إلى مانشستر يونايتد

حسم المهاجم الإنجليزي ماركوس راشفورد موقفه من العودة إلى مانشستر يونايتد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، مفضلًا الاستمرار في مساره الحالي مع برشلونة، وعدم فتح ملف العودة في الوقت الراهن.

وانضم ماركوس راشفورد إلى برشلونة في صيف العام الماضي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، ضمن اتفاق بين الناديين يتضمن خيار شراء عقده بشكل نهائي مقابل 26 مليون جنيه إسترليني.

وأشارت تقارير إعلامية إلى أن المدرب المؤقت لمانشستر يونايتد، مايكل كاريك، يخطط لمحاولة إقناع راشفورد بالعودة إلى أولد ترافورد، حال استمراره في منصبه مدربًا للفريق.

ومن جانبه، يبدي راشفورد مرونة في المفاوضات مع برشلونة، مع استعداده لإعادة التفاوض على راتبه السنوي وقبول شروط مالية أقل، في حال ساهم ذلك في إتمام انتقاله إلى صفوف النادي الكتالوني بشكل نهائي.

واستعاد اللاعب مستواه مع البلوغرانا بعد رحيله عن يونايتد، عقب خلاف سابق مع المدرب البرتغالي روبن أموريم، وقدم أرقامًا مميزة مع البرسا بتسجيله 10 أهداف في 33 مباراة، بينها ثلاثة أهداف في آخر أربع مواجهات، إضافة إلى 12 تمريرة حاسمة.

واستقر راشفورد في مدينة برشلونة بعد شرائه شقة في أحد أرقى أحيائها، معبرًا عن ارتياحه للحياة هناك، ومؤكدًا أن النادي الكتالوني ساهم في استعادة شغفه بكرة القدم وعودته إلى أفضل مستوياته.

ودخل اسم راشفورد ضمن المرشحين للانضمام إلى تشكيلة منتخب إنجلترا التي سيعلنها المدرب توماس توخيل للمشاركة في كأس العالم 2026، في وقت يحرص فيه اللاعب على تجنب أي ضغوط أو تكهنات تتعلق بمستقبله قبل البطولة.