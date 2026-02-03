قرارات فنية مرتقبة داخل ريال مدريد

تتجه الأنظار داخل جدران ريال مدريد إلى المرحلة المقبلة، في ظل حالة من الترقب بشأن هوية المدير الفني الذي سيقود الفريق، وما سيترتب عليها من اختيارات تتعلق بقائمة اللاعبين قبل انطلاق الموسم الجديد.

ويواصل ألفارو أربيلوا مهمته المؤقتة على رأس الجهاز الفني للفريق الأول، بعد إقالة تشابي ألونسو، دون الإعلان عن تفاصيل تتعلق بمستقبله، وهو ما يجعل وضعه داخل النادي غير محسوم حتى الآن.

وكشف موقع «ديفينسا سنترال» أن أربيلوا بدأ بالفعل وضع تصوره للموسم المقبل، وأبدى موافقته على بيع ثلاثة لاعبين، في خطوة تتماشى مع توجهات الإدارة، مقابل رغبته في استمرار لاعب آخر كان مرشحًا للرحيل.

ووضع المدرب الإسباني أسماء داني سيبايوس، وفيرلاند ميندي، وفران غارسيا ضمن قائمة اللاعبين الذين لا يمانع في الاستغناء عنهم خلال فترة الانتقالات المقبلة، في إطار إعادة ترتيب الخيارات الفنية داخل الفريق.

وأبدى أربيلوا في المقابل تمسكه باستمرار الفرنسي إدواردو كامافينغا، مع الاعتماد عليه خلال الموسم المقبل، رغم عدم ظهوره بالمستوى المنتظر، في ظل ثقته بقدراته وإمكانية الاستفادة منه في أكثر من مركز.

وشدد التقرير على أن الموقف لا يزال غير محسوم، في ظل عدم اتخاذ قرار نهائي بشأن مستقبل أربيلوا، ما يجعل استمراره على رأس الجهاز الفني لريال مدريد بعد نهاية الموسم الحالي غير مؤكد.

وأكد مصادر من داخل ريال مدريد أن مستقبل المدرب سيتحدد بناءً على ما سيحققه الفريق فيما تبقى من الموسم، وتحديدًا على مستوى المنافسة على لقبي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، اللذين لا يزالان في متناول الفريق.

وأشارت المتابعات في الوقت ذاته إلى تداول أسماء تدريبية بارزة داخل النادي، من بينها يورغن كلوب مدرب ليفربول السابق، وجوزيه مورينيو مدرب بنفيكا الحالي، إلى جانب أوناي إيمري مدرب أستون فيلا، الذي وصفه الصحفي رامون ألفاريز دي مون، المقرب من دوائر ريال مدريد، بأنه المرشح الأبرز لتولي تدريب الميرنغي في الموسم المقبل.