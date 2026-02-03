رد رسمي.. هل ينتقل إبراهيم عادل إلى الأهلي؟

رد نادي بيراميدز على الأنباء المتداولة بشأن احتمالية عودة لاعبه السابق إبراهيم عادل إلى الدوري المصري عبر بوابة الأهلي، عقب إعلان نادي نوردشيلاند الدنماركي تعاقده مع اللاعب.

وانضم إبراهيم عادل إلى الجزيرة مع بداية الموسم الجاري 2025/2026 قادمًا من بيراميدز، وشارك مع الفريق في 11 مباراة بمختلف البطولات دون أن يسجل أي أهداف.

وأعلن نادي نوردشيلاند الدنماركي تعاقده مع إبراهيم عادل خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية قادمًا من الجزيرة، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي، مع تضمين بند بأحقية الشراء النهائي.

وظهر إبراهيم عادل في مقطع دعائي نشره النادي الدنماركي مرتديًا القميص رقم 14، في أول ظهور له عقب الإعلان عن الصفقة.

وتردد في الفترة الأخيرة أن انتقال اللاعب إلى الدوري الدنماركي قد يكون خطوة تمهيدية لعودته إلى مصر عبر بوابة الأهلي، على غرار سيناريو انتقال إمام عاشور سابقًا من الزمالك إلى ميتلاند الدنماركي ثم إلى الأهلي.

وحسم نادي بيراميدز موقفه من الأنباء المتداولة، بعدما أكد مصدر داخل النادي، في تصريحات تليفزيونية، أن بيراميدز لا تربطه أي علاقة بإبراهيم عادل في الوقت الحالي، حتى إذا كان انتقاله إلى الدنمارك يمثل خطوة تمهيدية للانضمام إلى الأهلي.

وأوضح المصدر أن اللاعب يتبع نادي الجزيرة، ولا يندرج اسمه ضمن قائمة بيراميدز، مشددًا على عدم وجود أي صفة قانونية تخول للنادي التدخل في مستقبل اللاعب أو مساره خلال الفترة المقبلة.