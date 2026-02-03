خطوة برشلونة تقرب حمزة عبدالكريم من كأس العالم

بدأ المصري حمزة عبدالكريم تجربة احترافية جديدة بانتقاله إلى نادي برشلونة الإسباني، بعد مشاركته مع منتخب مصر للناشئين خلال الفترة الماضية.

وأعلن نادي برشلونة، الأحد الماضي، استعارة حمزة عبدالكريم مهاجم الأهلي المصري حتى نهاية الموسم، لينضم إلى صفوف الفريق الثاني «برشلونة أتلتيك»، ويصبح أول لاعب مصري يرتدي قميص النادي الإسباني.

ولفت اللاعب الشاب الأنظار خلال الفترة الماضية بعد تألقه مع منتخب مصر في كأس العالم تحت 17 عامًا، التي أُقيمت في نوفمبر الماضي، حيث شارك في أربع مباريات وسجل هدفين، وهو ما دفع النادي الكتالوني، المعروف باعتماده على تطوير المواهب الشابة، للتحرك من أجل ضمه.

ووضع حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، حمزة عبدالكريم ضمن قائمة المرشحين للانضمام إلى المنتخب خلال الفترة المقبلة، لخوض منافسات كأس العالم 2026، في خطوة جاءت بعد انتقاله إلى برشلونة، حيث قرر الجهاز الفني متابعة اللاعب عن قرب خلال تجربته الاحترافية الجديدة.

ويبقى انضمام حمزة عبدالكريم إلى قائمة منتخب مصر المشاركة في كأس العالم 2026 مرتبطًا بمستواه الفني خلال المرحلة المقبلة، مع احتمالية ضمه بشكل كبير في حال تقديمه مستويات قوية خلال فترة تواجده مع الفريق الإسباني.

,يستعد منتخب مصر لخوض منافسات كأس العالم 2026، بعدما أسفرت القرعة عن وقوعه في مجموعة تضم منتخبات بلجيكا وإيران ونيوزيلندا.