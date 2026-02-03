300 مليون يورو.. عرض ضخم يستهدف لامين يامال

علق لامين يامال نجم برشلونة على الأنباء المتداولة بشأن مستقبله مع البلوغرانا، في ظل تقارير تحدثت عن اهتمام خارجي بالتعاقد معه، مع استمرار مشاركته المنتظمة مع فريقه خلال الفترة الأخيرة.

وكشف تقرير صحفي إسباني عن متابعة نادي الاتحاد السعودي للجناح الإسباني الشاب، ووضعه ضمن خياراته الأساسية لدعم المشروع الرياضي الجديد، في ظل ما يتمتع به اللاعب من قدرات فنية وحضور جماهيري على المستوى الدولي.

وأوضح التقرير أن إدارة النادي السعودي تدرس تقديم عرض تاريخي قد يصل إلى 300 مليون يورو، في محاولة لإقناع اللاعب بخوض تجربة احترافية جديدة في دوري روشن خلال الفترة المقبلة.

ورد يامال على تلك الأنباء بتأكيد رغبته في الاستمرار مع برشلونة، مشيرًا في تصريحات إعلامية إلى أنه يتمنى إنهاء مسيرته داخل النادي، معبرًا عن سعادته بالتواجد في الفريق واستمتاعه بكل حصة تدريبية، ومؤكدًا أنه يلعب حاليًا مع أفضل نادٍ في العالم.

واستعاد اللاعب مستواه الفني خلال الأسابيع الماضية بعد فترة عانى خلالها من الإصابات، تسببت في غيابه عن عدد من المباريات، قبل أن ينتظم في المشاركة مع الفريق بعد بداية موسم شهد غيابات.

وشارك يامال هذا الموسم في 27 مباراة بمختلف المسابقات، سجل خلالها 12 هدفًا، وقدم 13 تمريرة حاسمة، كما ساهم في تتويج برشلونة بلقب كأس السوبر الإسباني، عقب الفوز على ريال مدريد في المباراة النهائية.