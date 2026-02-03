كهربا يكشف سبب رحيله عن الأهلي

تحدث محمود عبد المنعم «كهربا» عن تجربته مع النادي الأهلي المصري، مستعرضًا كواليس رحيله، في توقيت عاد فيه اسمه للظهور عقب إنهاء ارتباطه الأخير خارج مصر.

وأوضح اللاعب، خلال ظهور تليفزيوني، أن رحيله عن الأهلي لم يكن نتيجة خلافات فنية أو إدارية، مؤكدًا أن قراره جاء في إطار سعيه لتحقيق مكسب مالي من خلال خوض تجربة احترافية خارجية، في ظل الفرص المتاحة آنذاك.

وأشار كهربا إلى أنه فسخ عقده من جانبه مع نادي القادسية الكويتي ليصبح لاعبًا حرًا، بعدما سبق له الانتقال إلى النادي الكويتي في يوليو الماضي عقب تجربة قصيرة مع نادي الاتحاد الليبي، والتي كان يخطط لاستكمالها حتى نهاية التعاقد قبل الاتفاق على إنهاء العلاقة بالتراضي.

ونفى اللاعب وجود أي تواصل من النادي الأهلي بشأن عودته خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، مؤكدًا أن إدارة النادي لم تتواصل معه لا بشكل مباشر ولا غير مباشر، رغم تأكيده أن ارتداء قميص الأهلي يظل حلمًا لأي لاعب.

واستعاد كهربا مسيرته مع الأهلي، مذكرًا بانتقاله إلى صفوف الفريق في يناير 2020 في صفقة انتقال حر عقب فسخ عقده مع ديسبورتيفو أفيس البرتغالي، ثم رحيله عن القلعة الحمراء في يناير 2025 باتجاه الاتحاد الليبي، قبل الانتقال في يوليو الماضي إلى القادسية الكويتي.