بكى بسبب والده.. وولفرهامبتون يعوض طفلًا بعلبة «ناجتس» (فيديو)

تفاعل نادي وولفرهامبتون مع مقطع فيديو انتشر لطفل صغير من جماهيره ظهر باكيًا في مدرجات ملعب «مولينو»، بعد أن أخذ والده آخر قطعة «ناجتس» من علبته خلال مباراة الفريق أمام نيوكاسل في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأظهر الفيديو، الذي جرى تداوله قبل نحو أسبوعين، الطفل «روري» وهو يبكي بحرقة في المدرجات، في لقطة عفوية تزامنت مع خسارة الفريق في اللقاء، ولفتت انتباه المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقرر النادي الرد على الواقعة خلال مباراة وولفرهامبتون الأخيرة أمام بورنموث، حيث توجهت التميمة الرسمية «وولفي» إلى الطفل في المدرجات وقدمت له علبة كبيرة من قطع الدجاج، وسط تصفيق الجماهير.

وقال مذيع الملعب، عبر مكبرات الصوت، إن الهدية جاءت لتعويض ما حدث في المباراة السابقة، مع توجيه رسالة طريفة إلى والد الطفل بعدم الاقتراب من الدجاج هذه المرة.

وواصل النادي مبادرته بإهداء الطفل قميصًا جديدًا للفريق، في لفتة هدفت إلى إدخال السرور على أحد مشجعيه الصغار، خارج إطار نتائج الفريق وموسمه الصعب في الدوري الإنجليزي.

ويقبع وولفرهامبتون في المركز الأخير بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما جمع 8 نقاط فقط من 24 مباراة، عقب فوزه في مباراة واحدة، وتعادله 5 مرات، وتلقيه 18 خسارة.