روني يفتح النار على صلاح: النهاية اقتربت

يتواصل الحديث في الإعلام الإنجليزي عن مستقبل النجم المصري محمد صلاح مع ليفربول، في ظل آراء تشكك في قدرته على مواصلة العطاء بالمستوى ذاته، مع اقتراب نهاية الموسم الحالي.

وأكد واين روني، نجم مانشستر يونايتد السابق، أن نهاية الموسم قد تشهد تغييرًا في مسار صلاح مع ليفربول، معتبرًا أن التقدم في العمر انعكس على جاهزيته البدنية، وأنه لم يعد يؤدي بالوتيرة نفسها التي اعتادها الجمهور في الدوري الإنجليزي.

وشرح روني، خلال ظهوره في برنامج «عرض واين روني»، ملاحظاته حول انخفاض لياقة صلاح، مستندًا إلى متابعته لمشاركته في كأس الأمم الإفريقية، حيث لاحظ تراجع السرعة والرشاقة مقارنة بالمواسم الماضية، مع تأكيده أن هذا التطور يصيب اللاعبين مع مرور الوقت، رغم إشادته بما قدمه صلاح واعتباره أحد أفضل من لعبوا في تاريخ «البريميرليغ».

وأضاف روني أن مؤشرات هذا التراجع ظهرت منذ الصيف الماضي، مشيرًا إلى أن الأمر بدا واضحًا منذ بداية الموسم، ومستشهدًا بما حدث مع المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك، الذي شهد مستواه انخفاضًا في مطلع الموسم واستمر على ذلك دون تقديم موسمه المعتاد.