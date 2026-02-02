مهمة رقابية داخل نادي الزمالك

باشرت لجنة رسمية عملها داخل مقر نادي الزمالك المصري خلال الساعات الماضية، في إطار إجراء إداري يتعلق بفحص ملفات تعود لفترة سابقة داخل النادي.

وقال مصدر داخل نادي الزمالك إن لجنة الأموال العامة العليا المتواجدة في مقر النادي تقوم بفحص تقارير تخص فترة سابقة، وتحديدًا قبل تولي مجلس الإدارة الحالي مسؤولية النادي في أكتوبر 2023.

وأوضح المصدر أن اللجنة بدأت مباشرة عملها داخل نادي الزمالك اعتبارًا من اليوم، وتم تخصيص مكان داخل النادي لأداء مهمتها، مؤكدًا أن الفحص يقتصر على تقارير وملفات تخص الفترة التي سبقت انتخاب مجلس الإدارة الحالي، ولا يمتد إلى المرحلة الحالية من عمل المجلس.

وشدد المصدر على أن إدارة نادي الزمالك أعلنت جاهزيتها الكاملة للتعاون مع اللجنة، من خلال توفير جميع المستندات المطلوبة أولًا بأول لتسهيل أداء المهمة المكلفة بها، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء يأتي في إطار الالتزام الكامل بالأطر القانونية المعمول بها، وبما يضمن الحفاظ على المال العام.

ومر نادي الزمالك خلال الفترة الماضية بأزمة مالية، عقب سحب أرض النادي بمدينة 6 أكتوبر، وتحويل الملف الخاص بها إلى النيابة العامة، في إجراء يتعلق بالتحقق من سلامة الإجراءات السابقة.