قرار إداري حاسم في أزمة إمام عاشور داخل الأهلي

قال مصدر داخل الأهلي المصري إن إدارة النادي تتمسك بالقرارات المتخذة بحق إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم، عقب تغيبه عن السفر مع بعثة الفريق.

وتغيب إمام عاشور عن مرافقة بعثة الأهلي لمواجهة يانغ أفريكانز التنزاني في دوري أبطال أفريقيا، في المباراة التي أُقيمت السبت الماضي وانتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.



وقرر الأهلي إيقاف اللاعب لمدة أسبوعين، إلى جانب توقيع غرامة مالية قدرها 1.5 مليون جنيه مصري، مع إلزامه بالتدرب منفردًا طوال فترة الإيقاف، وأصدر إمام عاشور بيانًا عبر حسابه الرسمي على موقع «إنستغرام»، قدم خلاله اعتذارًا عن تصرفه، مؤكدًا تحمله الكامل لما ترتب عليه.



وكشف المصدر عن موقف عدد من لاعبي الأهلي من الأزمة، موضحاً أن بعض اللاعبين تدخلوا للتوسط لدى وليد صلاح الدين مدير الكرة، من أجل احتواء الموقف داخل الفريق.



وأوضح المصدر، أن وليد صلاح الدين رفض التراجع عن العقوبة أو تعديلها، رغم محاولات بعض اللاعبين، مؤكدًا أن تصرف إمام عاشور لم يكن مقبولًا، وشدد على أن الغياب عن مباراة مهمة في بطولة أفريقيا يعد مخالفة واضحة للوائح الفريق. وأكد مدير الكرة في حديثه مع اللاعبين على أن القرار جاء بالاتفاق مع محمود الخطيب رئيس النادي، ولا توجد نية للتراجع عنه خلال الفترة المقبلة.