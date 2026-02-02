مليون دولار تُنهي مشوار «دونغا» مع الزمالك

أكد مصدر داخل نادي الزمالك المصري، إن إدارة القلعة البيضاء وافقت على رحيل نبيل عماد «دونغا» لاعب وسط الفريق إلى نادي النجمة السعودي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وأضاف المصدر أن الزمالك سيحصل على مليون دولار من نادي النجمة نظير بيع اللاعب في الفترة الحالية، بعد الاتفاق على كافة التفاصيل المالية الخاصة بالصفقة، وأوضح أن موافقة الإدارة جاءت في ظل تمسك اللاعب بالرحيل وخوض تجربة الاحتراف في الدوري السعودي خلال المرحلة المقبلة.

وأكد المصدر نفسه أن دونغا رحب بالتنازل عن مستحقاته المالية المتأخرة لدى النادي، والمقدرة بنحو سبعة ملايين جنيه، لتسهيل انتقاله إلى النجمة خلال سوق الانتقالات الشتوية، وخضع اللاعب للكشف الطبي تمهيدًا للانضمام إلى صفوف النادي السعودي، على أن يوقع عقدًا لمدة موسم ونصف.

وأشار المصدر إلى أن نادي الزمالك سيعلن خلال الساعات القليلة المقبلة عن إتمام الصفقة بصورة رسمية بعد الانتهاء من جميع الإجراءات التعاقدية.

وشهدت الساعات الأخيرة تحركات من نادي النجمة السعودي لحسم الصفقة قبل إغلاق باب القيد الشتوي في المملكة العربية السعودية مساء اليوم الاثنين.

وكان دونغا عاد للمشاركة مع الزمالك، أمس الأحد، في مواجهة المصري البورسعيدي ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، بعد فترة غياب طويلة بسبب الإصابة، وحقق الزمالك فوزًا بنتيجة 2-1، ليتصدر ترتيب مجموعته في البطولة القارية.