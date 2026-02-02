بالأرقام.. طريق أرسنال نحو لقب الدوري الإنجليزي

رسمت الحسابات الرقمية ملامح طريق واضح أمام أرسنال في صراع التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، بعدما أسهمت نتائج الجولة الأخيرة في تقليص الفوارق ومنح المتصدر أفضلية ملموسة قبل الدخول في مرحلة الحسم.

واقترب أرسنال خطوة جديدة من التتويج بلقب «البريميرليغ» عقب نهاية مباريات الجولة 24، بعدما حقق فوزاً كبيراً على ليدز يونايتد بنتيجة 4-0، مستفيداً في الوقت نفسه من تعثر منافسيه المباشرين.

وفشل مانشستر سيتي في الحفاظ على تقدمه أمام توتنهام، ليكتفي بالتعادل 2-2، فيما تلقى أستون فيلا خسارة مفاجئة على ملعبه أمام برينتفورد بهدف دون رد، ما منح أرسنال دفعة إضافية في صدارة الترتيب.



ويتصدر أرسنال جدول الدوري الإنجليزي برصيد 53 نقطة، بفارق 6 نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني، و7 نقاط عن أستون فيلا الثالث، مع تبقي 14 جولة على نهاية الموسم.

ويحتاج الفريق اللندني إلى جمع 36 نقطة من أصل 42 متاحة خلال الجولات المتبقية لضمان التتويج رسمياً، وفق الحسابات الحالية، دون انتظار نتائج المنافسين.



وتتجه الأنظار إلى المواجهة المباشرة المرتقبة بين أرسنال ومانشستر سيتي، المقررة يوم 18 أبريل المقبل على ملعب الاتحاد ضمن الجولة 33، حيث يمثل الفوز فيها خطوة نحو الحسم المبكر.

وفي حال تفوق أرسنال على مانشستر سيتي، سيكون قادراً على إنهاء الصراع على اللقب قبل ثلاث جولات من النهاية، إذ سيرتفع الفارق بين الفريقين إلى 9 نقاط بنهاية الجولة 35، والمقررة في 2 مايو.



ويخوض مانشستر سيتي جدولاً معقداً في المرحلة المقبلة، إذ يواجه تشيلسي ومانشستر يونايتد وتوتنهام، قبل أن يختتم موسمه بمباراتين من العيار الثقيل أمام ليفربول وأستون فيلا في الجولتين الأخيرتين.

في المقابل، تبدو مباريات أرسنال المتبقية أقل تعقيداً على مستوى الأسماء، حيث يواجه فولهام ووست هام يونايتد وبيرنلي وكريستال بالاس في الجولات الأربع الأخيرة، ما يمنحه أفضلية إضافية في سباق النقاط.