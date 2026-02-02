صدق أو لا تصدق.. 94 هدفاً في شباك مرمى ريال مدريد

فرضت لغة الأرقام نفسها في القارة الأوروبية، بعدما كشفت الإحصاءات عن تراجع واضح في الصلابة الدفاعية لعدد من الأندية الكبرى، في صورة بدت بعيدة عن الصورة الذهنية المعتادة لفرق اعتادت السيطرة.

وأظهرت بيانات إحصائية، منذ انطلاقة عام 2025، تصدر ثلاثة أندية من الدوريات الخمسة الكبرى قائمة الأسوأ دفاعياً من حيث عدد الأهداف المستقبلة، يتقدمها أينتراخت فرانكفورت الذي استقبل 96 هدفاً خلال 55 مباراة. وجاء توتنهام هوتسبير في المركز الثاني بالقائمة، بعدما اهتزت شباكه 95 مرة خلال 68 مباراة، في مؤشر يعكس معاناة دفاعية مستمرة على مدى فترة طويلة.



وسجل ريال مدريد حضوره في القائمة ذاتها، بعدما استقبل 94 هدفاً خلال 76 مباراة، ليكون أحد أكثر فرق القمة استقبالاً للأهداف منذ مطلع عام 2025، رغم حضوره الدائم في المنافسة على الألقاب.

وعكست هذه الأرقام واقعاً صادماً لخطوط دفاع أندية من الصف الأول في أوروبا، حيث تصدرت فرق معتادة على السيطرة قائمة وصفت بأنها غير مرغوبة، في وقت تشير فيه الإحصاءات إلى ارتفاع معدل الأهداف المستقبلة مقارنة بعدد المباريات.



ووضعت هذه الأرقام ريال مدريد وتوتنهام وفرانكفورت في صدارة قائمة الأكثر استقبالاً للأهداف بين أندية الدوريات الخمسة الكبرى خلال الفترة المذكورة، ليتأكد أن التفوق الهجومي لم يكن كافياً لإخفاء الثغرات الدفاعية.