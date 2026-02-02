مراوغات لاعب مصري تتصدر سباق الدوري الإسباني.. تعرف إليه

فرضت الإحصاءات نفسها داخل الدوري الإسباني هذا الموسم، بعدما وضعت لاعباً مصرياً في دائرة المقارنة مع أبرز نجوم المراوغة في الليغا، بفضل أرقام لفتت الانتباه وفرضت اسمه بين قائمة تضم نخبة من لاعبي أوروبا. ودخل هيثم حسن، لاعب ريال أوفييدو، سباق المنافسة على لقب أفضل مراوغ في الدوري الإسباني، إلى جانب الثنائي لامين يامال وكيليان مبابي، وفقاً لإحصاءات المراوغات الناجحة خلال الموسم الحالي.



ويحتل اللاعب صاحب الـ23 عاماً المركز السادس في ترتيب أفضل المراوغين في الليغا، بمعدل 2.2 مراوغة ناجحة في المباراة الواحدة، ليصبح أفضل مراوغ عربي في المسابقة، متقدماً على المغربي عبدالصمد الزلزولي، جناح ريال بيتيس، الذي يبلغ معدله 1.4 مراوغة ناجحة في اللقاء.



ويتصدر الإسباني لامين يامال، نجم برشلونة، ترتيب المراوغين بمعدل 5.4 مراوغات ناجحة في المباراة، يليه الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم ريال مدريد، في المركز الثاني بمعدل 2.9 مراوغة.

ويتقدم على هيثم حسن ثلاثة لاعبين آخرين في الترتيب، هم الإسباني نيكو ويليامز، لاعب أتلتيك بلباو، بمعدل 2.5 مراوغة ناجحة، والبرازيلي فينيسيوس جونيور، لاعب ريال مدريد، بمعدل 2.4 مراوغة، إلى جانب الإسباني فيكتور مونيوز، لاعب أوساسونا بمعدل 2.3 مراوغة.



ويحمل هيثم حسن الجنسية المصرية والتونسية، إلى جانب الفرنسية، ما يجعله مؤهلاً قانونياً لتمثيل ثلاثة منتخبات على الصعيد الدولي، بعد أن سبق له اللعب مع معظم منتخبات فرنسا السنية، فيما لا يزال ملف مستقبله الدولي محل متابعة.



وشارك اللاعب خلال موسم 2025-2026 في 22 مباراة بمختلف المسابقات، دون تسجيل أهداف، مكتفياً بصناعة هدفين، جاءا خلال مواجهتي ريال سوسيداد وريال بيتيس في الدوري الإسباني. وسبق لهيثم حسن ارتداء قمصان أندية في إسبانيا، من بينها فياريال وميرانديس وسبورتينغ خيخون، قبل أن ينضم في عام 2024 إلى ريال أوفييدو.