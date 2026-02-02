فليك يوجه انتقاداً مبطناً لإدارة برشلونة

أبدى هانز فليك المدير الفني لنادي برشلونة، تحفظه على بعض ما جرى خلال فترة الانتقالات الشتوية، في حديث حمل انتقاداً غير مباشر تجاه قرارات الإدارة، وذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي سبق مواجهة الفريق أمام ألباسيتي في كأس ملك إسبانيا.

وتحدث فليك عن سوق الانتقالات، مؤكداً رضاه عن المجموعة الحالية، لكنه أقر بعدم سعادته برحيل اللاعب الشاب درو، موضحاً أن القرار لم يكن بيده، وأنه كان يفضل استمراره داخل الفريق، قبل أن يشير في الوقت نفسه إلى أن الجهاز الفني قام بما عليه في حدود صلاحياته.



وشدد مدرب برشلونة على أن وجود جميع اللاعبين في أفضل حالاتهم، سيجعل اختيارات التشكيل أكثر صعوبة، معتبراً ذلك أمراً إيجابياً في هذه المرحلة من الموسم، خاصة مع ازدحام المباريات.

وتطرّق فليك إلى الحالة البدنية لبعض لاعبيه، معرباً عن عدم رضاه عن وضع رافينيا، ومؤكداً أن الفريق يدخل جزءاً مهماً من الموسم، ويحتاج إلى جاهزية الجميع، مشيراً إلى ضرورة معالجة الأمر خلال الفترة المقبلة.

وتحدث المدرب الألماني عن إصابة الحارس مارك أندريه تير شتيجن، موضحاً أنه علم بالأمر مؤخراً، ولم يتحدث معه بعد، وأن الجهاز الفني ينتظر نتائج الفحوصات الطبية لتحديد الموقف بشكل أوضح.



وأوضح فليك أن الفريق يسير بخطوات تدريجية، من حيث التطور الفني، مشيراً إلى رضاه عن الأداء أمام إلتشي، رغم إهدار عدد من الفرص، ومؤكداً أن الهدف هو الاستمرار في رفع المستوى، دون البحث عن الكمال.

وعن اللاعبين الشباب، أشار إلى تطور لامين يامال وبالدي، موضحاً أن العمل مستمر على تحسين مستواهما خطوة بخطوة، ومشيداً بما يقدمه بالدي خلال الفترة الحالية، مع التأكيد على أن أمامه مجالاً أكبر للتطور.



وفي ما يخص غافي، أكد فليك أن عودته ستتم بشكل تدريجي، مع الحرص على سلامته البدنية، مشدداً على أهمية التعامل بهدوء مع هذه المرحلة، نظراً لصغر سن اللاعب، ورغبته في اللعب لسنوات طويلة.

واختتم فليك حديثه بالتأكيد على ثقته في المجموعة الحالية، وعلى أهمية جاهزية جميع اللاعبين، سواء الأساسيين أو البدلاء، مشيراً إلى أن إدارة دقائق اللعب ستكون حاضرة، دون الكشف عن تفاصيل إضافية.