بعد عام على رحيله… عائلة لاعب إنجليزي تنتظر مولودًا جديدًا

بدأ الحلم قديمًا داخل بيت عاش سنوات طويلة بين الانتظار والأمل، قبل أن يتوقف فجأة عند خسارة قاسية لم تترك مجالًا للتفكير في الغد، ليعود هذا الحلم مرة أخرى بعد عام ثقيل مر على العائلة، حيث أعلنت شانتيل، زوجة النجم الإنجليزي السابق جو طومسون، حملها بطفل جديد، بعد مرور قرابة عام على وفاة زوجها، في خبر شاركته عبر حسابها الرسمي على موقع «إنستغرام»، مؤكدة انتظار مولود جديد يحمل اسم عائلة تومسون.

ونشرت شانتيل صورة جمعتها بابنتيها الصغيرتين، أظهرت نتيجة اختبار الحمل الإيجابية، إلى جانب مقطع فيديو وثق لحظة الإعلان داخل العائلة، وسط أجواء من الفرحة، بعد ما وصفته بأصعب عام مر في حياتها.

ورحل جو طومسون في أبريل 2025 عن عمر ناهز 36 عامًا، عقب معاناة طويلة مع المرض، بعد تشخيص إصابته بسرطان الغدد الليمفاوية للمرة الثالثة، وذلك بعد سنوات من اعتزاله كرة القدم عام 2019.

وكشف مسار المرض عن وصوله إلى المرحلة الرابعة، بعد انتشاره في رئتي اللاعب الراحل، ليضع نهاية قاسية لصراع بدأ مبكرًا خلال مسيرته الكروية.

وتجاوز طومسون المرض مرتين خلال سنوات لعبه، ونجح في التعافي والعودة إلى الملاعب، قبل أن يعود السرطان مجددًا وينهي رحلته، التي امتدت 13 عامًا داخل المستطيل الأخضر.

وتدرج طومسون داخل أكاديمية مانشستر يونايتد منذ سن التاسعة، حيث تشكلت ملامح مسيرته الكروية مبكرًا، قبل أن ينتقل لاحقًا إلى روتشديل ويقضي معه معظم مشواره الاحترافي.

واستقبل الزوجان طفلتهما الأولى، ثايلولا ليلي، في سبتمبر 2014، ثم رزقا بابنة ثانية عام 2022 أطلقا عليها اسم أثينا راي، قبل أن يمرا بتجربة إنسانية قاسية عام 2021، حيث كشف طومسون وزوجته في وقت سابق عن فقدانهما طفلهما دري فينيكس تومسون في الأسبوع الأربعين من الحمل، وهي التجربة التي تركت أثرًا داخل العائلة.

وأوضحت شانتيل أن حملها الحالي جاء نتيجة استخدام جنين مجمد من دورة تلقيح صناعي سابقة، كانت قد خاضتها مع زوجها الراحل، مؤكدة أن التجربة منحتها فرصة جديدة بعد الفقد.

وتحدثت عن نقاشات سابقة جمعتها بجو حول إنجاب المزيد من الأطفال، مشيرة إلى أنه خضع لتجارب قبل وفاته، وأخبرها حينها بأن طفلًا سيأتي، بل وحدد له اسمًا.

واختتمت شانتيل حديثها بالتأكيد على أن الرحلة كانت مختلفة دون وجود جو بجانبها جسديًا، لكنها تشعر بحضوره المعنوي في كل خطوة، معتبرة أنه يرافق العائلة بروحه ويوفر لها الإحساس بالأمان.