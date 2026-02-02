خيارات برشلونة الهجومية بعد غياب رافينيا

يفرض غياب البرازيلي رافينيا عن صفوف برشلونة إعادة ترتيب للأوراق الهجومية قبل مواجهة ألباسيتي في كأس ملك إسبانيا، في ظل سعي الجهاز الفني للحفاظ على التوازن الهجومي رغم فقدان أحد عناصره الأساسية.

وتأكد غياب رافينيا عن المباراة المرتقبة بعد شعوره بآلام عضلية خلال مواجهة إلتشي في الدوري الإسباني، وهي المباراة التي لم يتمكن من استكمالها، قبل أن يغيب عن تدريبات الفريق الجماعية صباح اليوم الاثنين.

وأوضح برشلونة في بيان رسمي أن اللاعب يعاني إجهادًا في العضلة المقربة للساق اليمنى، ما يستدعي منحه راحة تمتد لأسبوع، ويحرمه من المشاركة في لقاء ربع نهائي كأس الملك أمام ألباسيتي.

وأجرى الفريق الكتالوني مرانه التحضيري في المدينة الرياضية وسط غياب الجناح البرازيلي، إذ اكتفى بالتدريبات داخل صالة الألعاب الرياضية.

ويدرس الجهاز الفني البديل الأنسب في الخط الأمامي، مع ترشيح الإنجليزي ماركوس راشفورد كخيار مباشر لتعويض غياب رافينيا، في ظل قدرته على شغل مركز الجناح والتأقلم مع النهج الهجومي للفريق.

ويعتمد المدرب فليك كذلك على مرونة العناصر الهجومية الأخرى داخل التشكيل، مع إمكانية تعديل الأدوار بين الأجنحة ولاعبي الوسط المتقدمين، بما يسمح بالحفاظ على الفاعلية الهجومية دون إجراء تغييرات جذرية على طريقة اللعب.