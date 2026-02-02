ضربة جديدة تهدد إعارة تير شتيغن

مرت تجربة إعارة الحارس الألماني مارك أندريه تير شتيغن خارج صفوف برشلونة انتكاسة مبكرة، بعد تعرضه لإصابة عضلية خلال مشاركته مع جيرونا، ما أعاد ملف مستقبله القريب إلى دائرة الترقب داخل الناديين.

وتعرض تير شتيغن للإصابة أثناء مباراة جيرونا أمام ريال أوفييدو، في توقيت كان يسعى خلاله لاستغلال الإعارة من أجل الحصول على دقائق لعب منتظمة، ضمن خطته للعودة بقوة إلى حسابات منتخب ألمانيا قبل كأس العالم المقبلة.

وانتقل الحارس الألماني إلى جيرونا خلال فترة الانتقالات الشتوية على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، بهدف استعادة مستواه بعد فترة ابتعد فيها عن المشاركات الأساسية مع برشلونة، بسبب المنافسة على مركز حراسة المرمى.

وكشف الصحفي نيل سولا، عبر إذاعة «كاروسيل ديبورتيفو» الإسبانية، أن الفحوصات الطبية الأولية لا تحمل مؤشرات مطمئنة، وتشير إلى احتمال غياب تير شتيغن لفترة قد تقترب من شهرين، مع انتظار نتائج فحوصات إضافية لتحديد مدة الغياب بشكل أدق.

وأعاد هذا التطور ملف الإعارة إلى دائرة الترقب داخل جيرونا وبرشلونة، إذ قد يفرض طول فترة الغياب عودة مبكرة للحارس الألماني إلى صفوف البرسا.

وجاءت الإصابة في وقت كان فيه تير شتيغن قد بصم على بداية إيجابية مع جيرونا، بعدما شارك أساسيًا في أول ظهور له أمام خيتافي، ونجح في تقديم أداء مستقر عزز ثقة الجهاز الفني بقدراته.