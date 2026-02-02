موقف منتخب مصر من أزمة إمام عاشور

يتابع الجهاز الفني لمنتخب مصر تطورات أزمة إمام عاشور الأخيرة مع الأهلي، في إطار حرصه على استقرار عناصره قبل استحقاقات كأس العالم 2026، مع التأكيد على أن الالتزام داخل الأندية يظل معيارًا أساسيًا في اختيارات المنتخب.

وتداولت تقارير إعلامية خلال الساعات الماضية أن الجهاز الفني للمنتخب المصري، بقيادة حسام حسن، طلب من اللاعب سرعة إنهاء أزمته مع الأهلي، تفاديًا لتصعيد قد يؤثر على فرصه الدولية، في ظل المرحلة المقبلة على مستوى المنافسات الرسمية.

وأفادت التقارير ذاتها بأن إمام عاشور أبدى تقبله الكامل لقرار الأهلي، وأكد التزامه بتنفيذ العقوبة المفروضة عليه، مع التركيز على استعادة مستواه الفني خلال الفترة المقبلة، في إطار سعيه للعودة بقوة إلى حسابات المنتخب وتحقيق حلم المشاركة في كأس العالم.

وأعلن الأهلي، الخميس الماضي، توقيع عقوبة مالية على اللاعب بقيمة مليون ونصف المليون جنيه، إلى جانب خوضه تدريبات منفردة لمدة أسبوعين، بعد تخلفه عن السفر مع بعثة الفريق إلى تنزانيا لمواجهة يانغ أفريكانز في دوري أبطال أفريقيا، وهي المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

وأكد إمام عاشور، في بيان نشره عبر حسابه على «إنستغرام»، أنه لم يقصد الإساءة للنادي، مشيرًا إلى تعرضه لوعكة صحية حالت دون سفره، مع إقراره بخطأ عدم إبلاغ المدير الفني ومدير الكرة بشكل مباشر بما حدث.

ونفى الإعلامي أحمد شوبير تدخل حسام حسن في أزمة إمام عاشور، مؤكدًا أن المدير الفني لمنتخب مصر لم يتواصل مع اللاعب، وأن الجهاز الفني اكتفى فقط بالاطمئنان على انتهاء الأزمة والتزام اللاعب بتنفيذ العقوبة.

ويستعد الأهلي للعودة إلى منافسات الدوري المصري الممتاز بمواجهة البنك الأهلي مساء الثلاثاء، في إطار سعيه لتحسين موقعه في جدول الترتيب خلال الجولات المقبلة، إذ يحتل الأهلي حاليًا المركز الثالث برصيد 26 نقطة، خلف بيراميدز صاحب الـ 28 نقطة، وسيراميكا كليوباترا المتصدر برصيد 32 نقطة.