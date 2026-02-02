عكست الأرقام المالية الصادرة عن تقارير بريطانية حجم الكلفة المرتفعة للنجومية في الدوري الإنجليزي، مع تصدر عدد من أبرز لاعبي المسابقة قائمة الأعلى دفعًا للضرائب خلال العام الماضي.

وتصدر النرويجي إيرلينغ هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، قائمة أكثر لاعبي البريميرليغ دفعًا للضرائب، بعدما سدد ما يقارب 16.9 مليون جنيه إسترليني خلال عام 2025، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة «تايمز» ضمن تصنيفاتها السنوية.

وجاء هالاند في الصدارة بفارق ملحوظ عن أقرب ملاحقيه، مستفيدًا من راتب أسبوعي يقدر بنحو 500 ألف جنيه إسترليني، إلى جانب ما يقارب 10 ملايين جنيه سنويًا من المكافآت وحقوق الصور.

وحل المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، في المركز الثاني بالقائمة، بعدما دفع نحو 14.5 مليون جنيه إسترليني، عقب توقيعه عقدًا جديدًا لمدة عامين مع ناديه في أبريل الماضي.

وسجل الهولندي فيرجيل فان دايك، قائد ليفربول، حضورًا ضمن العشرة الأوائل، بعدما سدد قرابة 9.8 مليون جنيه إسترليني، ليحل في المركز الخامس، فيما سبقه كل من البرازيلي كاسيميرو، لاعب مانشستر يونايتد، بقيمة 10.9 مليون جنيه، والإنجليزي رحيم ستيرلينغ، لاعب تشيلسي السابق، بنحو 9.8 مليون جنيه إسترليني.

وشهدت القائمة حضورًا لافتًا لقطبي مدينة مانشستر، مع وجود البرتغالي برونو فيرنانديز ومواطنه برناردو سيلفا في المركزين السادس والسابع على الترتيب، بدفع ضرائب قدرت بنحو 9 ملايين جنيه إسترليني لكل منهما.

واحتل المصري عمر مرموش المركز الثامن، بعدما سدد ما يقارب 8.8 مليون جنيه إسترليني، بفارق يقارب 5.7 مليون جنيه عن مواطنه محمد صلاح، الذي حل وصيفًا في القائمة.

وأكمل ثنائي أرسنال، البرازيلي غابرييل جيسوس والألماني كاي هافيرتز، المركزين التاسع والعاشر في قائمة أعلى لاعبي الدوري الإنجليزي دفعًا للضرائب، بعد أن سدد كل منهما نحو 7.9 مليون جنيه إسترليني.