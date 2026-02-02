تفاعل رونالدو يحيي تصريحًا قديمًا لمورينيو

أعاد تفاعل رقمي من النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الاهتمام بتصريح قديم لمدربه السابق جوزيه مورينيو، بعدما أبدى إعجابه بمقطع فيديو يعود إلى عام 2012، تضمن مقارنة مباشرة بين رونالدو والنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وانتشر المقطع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما أبدى كريستيانو رونالدو إعجابه به، ما أعاد تداول كلمات جوزيه مورينيو التي قالها قبل أكثر من عقد خلال مقابلة مع صحيفة «أبولا» البرتغالية.

وتزامن التصريح في حينه مع فترة كان فيها مورينيو يتولى تدريب ريال مدريد، بينما كان رونالدو أحد أبرز نجوم الفريق، في وقت شهد ذروة المنافسة مع برشلونة بقيادة ميسي.

وسبق ذلك حفل توزيع جائزة الكرة الذهبية لعام 2012، بعدما أنهى كريستيانو رونالدو العام مسجلًا 58 هدفًا مع ريال مدريد، في حين حطم ليونيل ميسي الرقم القياسي العالمي بتسجيل 91 هدفًا خلال العام نفسه، بواقع 79 هدفًا مع برشلونة و12 مع منتخب الأرجنتين، ليتوج بالجائزة في النهاية.

ودافع مورينيو عن رونالدو آنذاك، معتبرًا أن المقارنة الرقمية وحدها لا تعكس حجم الجهد المبذول داخل الملعب، ومؤكدًا أن مهمة رونالدو كانت أكثر صعوبة، نظرًا لاختلاف أدواره داخل الفريق مقارنة بميسي.

وقال جوزيه مورينيو في تصريحاته: «ما زلت أقول أن تكون كريستيانو أصعب من أن تكون ميسي، ليونيل نشأ داخل الفريق الذي يلعب له ومع زملائه، أما كريستيانو فذهب إلى إنجلترا عبر مانشستر يونايتد ليجد فريقًا كبيرًا يمر بفترة صعبة، وكان عليه أن يتطور مع فريق لا يزال في طور البناء».

وأوضح المدرب البرتغالي أن ميسي لعب كمهاجم قريب من المرمى وبجهد دفاعي أقل، بينما شارك رونالدو كجناح، مطالبًا بالقيام بأدوار هجومية ودفاعية كبيرة داخل الملعب.

وتابع مورينيو: «كريستيانو يلعب كجناح يؤدي أدوارًا دفاعية كبيرة، ورغم ذلك يسجل أهدافًا تضاهي أرقام المهاجم الصريح، وهو ما يجعل مهمته أكثر صعوبة».

وأشار مورينيو إلى أن ليونيل ميسي كان يحصل على حماية أكبر من الحكام داخل الملعب، مقارنة بما كان يتعرض له كريستيانو رونالدو خلال تلك الفترة.

وأعاد تفاعل رونالدو مع الفيديو إحياء المقارنة بين الجماهير، في وقت استعاد فيه متابعون آخرون تصريحات لمورينيو عام 2019 أشاد خلالها بميسي ووصفه بـ«إله كرة القدم».