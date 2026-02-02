أربيلوا يتمسك بنواة الفريق في مدريد

يتمسك ألفارو أربيلوا، مدرب ريال مدريد، بالاعتماد على مجموعة محددة من اللاعبين، مع تفضيل تثبيت عناصر بعينها في التشكيل الأساسي ومنحها دقائق مشاركة أكبر خلال المرحلة الحالية.

وبدأ أربيلوا مهمته مع الريال بظروف صعبة، عقب الخروج من كأس ملك إسبانيا بعد الخسارة أمام ألباسيتي بنتيجة 3-2، قبل أن يستعيد الفريق توازنه سريعًا بتحقيق فوزين متتاليين في الدوري الإسباني على حساب ليفانتي وفياريال، إلى جانب انتصار عريض على موناكو بنتيجة 6-1 في دوري أبطال أوروبا، وتلقى الفريق ضربة لاحقة بالخسارة أمام بنفيكا 4-2 في دوري الأبطال، وهي النتيجة التي حرمت الميرنغي من التأهل المباشر إلى دور الثمانية، وفرضت عليه خوض الملحق أمام الفريق نفسه.

وعاد ريال مدريد ليؤكد تحسنه بتحقيق فوز صعب على رايو فاليكانو بنتيجة 2-1 في الدوري الإسباني، بفضل ركلة جزاء متأخرة نفذها كيليان مبابي في الوقت بدل الضائع، مساء الأحد.

وحدد أربيلوا خمسة لاعبين يتمسك بوجودهم بشكل أساسي، وهم الحارس البلجيكي تيبو كورتوا، والأوروغوياني فيديريكو فالفيردي، والإنجليزي غود بيلينغهام، إلى جانب البرازيلي فينيسيوس جونيور، والفرنسي كيليان مبابي.

وأكد أربيلوا، في تصريحات لقناة فرانس 24، أن زيادة دقائق مشاركة هؤلاء اللاعبين تصب في مصلحة الفريق، مشيرًا إلى قدرتهم على تغيير مجريات المباراة في أي وقت.

وأضاف أن بعض المنافسين قد لا يفضلون وجود هذه الأسماء داخل الملعب، لكنه يرى أن جماهير ريال مدريد ترغب دائمًا في مشاهدة أفضل لاعبيها متاحين ومشاركين باستمرار.

واختتم أربيلوا حديثه بالتأكيد على أن ثقته في هؤلاء اللاعبين لا تستند إلى القناعات فقط، بل إلى ما يقدمونه داخل الملعب، معتبرًا إياهم ضمن أفضل عشرة لاعبين في العالم حاليًا، وهو ما يضمن استمرارهم في حساباته خلال الفترة المقبلة.