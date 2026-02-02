أسطورة الأهلي يرفض التهاون في ملف إمام عاشور

رفض مصطفى عبده، نجم الأهلي الأسبق، التهاون مع أزمة إمام عاشور الأخيرة، معتبرًا أن ما حدث لا يمكن احتواؤه بالاعتذار فقط، وأن الالتزام داخل النادي لا يقبل المواربة أو الأعذار غير الواضحة.

وبدأت الأزمة بعد تخلف إمام عاشور لاعب الأهلي عن السفر مع بعثة الفريق إلى تنزانيا لمواجهة يانغ أفريكانز في دوري أبطال أفريقيا، دون الحصول على إذن رسمي، وهو ما دفع إدارة النادي إلى توقيع عقوبات صارمة بحق اللاعب.

وأقرت إدارة الأهلي إيقاف إمام عاشور لمدة أسبوعين، مع تغريمه مليونًا ونصف المليون جنيه مصري، إلى جانب خوض التدريبات بشكل منفرد طوال فترة الإيقاف، في قرار تم اتخاذه التزامًا بلوائح النادي ومبادئ الانضباط المعمول بها داخل الفريق.

والتزم اللاعب بتنفيذ العقوبة المفروضة عليه، كما نشر بيان اعتذار عبر حسابه على منصة «إنستغرام»، أقر خلاله بالخطأ، مبررًا غيابه عن السفر بتعرضه وأسرته لوعكة صحية منعته من مغادرة المنزل في ذلك التوقيت.

وشدد وليد صلاح الدين مدير الكرة بالأهلي، على أن العقوبة لا رجعة فيها، مؤكدًا أن القرار اتّخذ داخل الطائرة قبل الوصول إلى تنزانيا، في إطار الالتزام الكامل بلوائح النادي، دون النظر لأي اعتبارات.

وأوضح مدير الكرة أن آخر مباراة تندرج ضمن فترة العقوبة ستكون أمام الإسماعيلي يوم 11 فبراير الجاري، على أن يعود اللاعب بعدها إلى التدريبات الجماعية، بينما يبقى قرار مشاركته في المباريات بيد المدير الفني ياس توروب.

وهاجم مصطفى عبده، في تصريحات تلفزيونية، تصرفات إمام عاشور، معتبرًا أن اللاعب أخطأ في طريقة تعامله مع الموقف، وأنه كان يتجه لاتخاذ قرار ما، ربما يتعلق بمستقبله أو بتفاهم مع وكيل أعماله، لكنه اختار توقيتًا غير مناسب لذلك، مؤكدًا أن هذه ليست الواقعة الأولى التي يخطئ فيها اللاعب.

وأعلن نجم الأهلي السابق رفضه الدعوات المطالبة بطي صفحة الأزمة سريعًا، مؤكدًا أن هناك، حسب وصفه، «أمورًا تطبخ في الكواليس»، مضيفًا بشكل صريح: «لم أبلع الاعتذار الذي قدمه اللاعب».

وطالب مصطفى عبده إمام عاشور، في حال رغبته في الاستمرار داخل الأهلي، بتقديم اعتذار واضح لجماهير النادي والعمل الجاد لاستعادة ثقتهم، مؤكدًا أن جماهير الأهلي لا يمكن خداعها.

وانتقد عبده إغلاق اللاعب لهاتفه وعدم الرد على مسؤولي النادي، معتبرًا ذلك تصرفًا غير مقبول، ومشيرًا إلى أن اللعب للأهلي يفرض التزامات ومسؤوليات مضاعفة، باعتباره أحد أكبر الأندية في الوطن العربي وأفريقيا.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أنه غير متعاطف مع اللاعب، معتبرًا أن ما حدث ليس أمرًا بسيطًا، وأن إمام عاشور وضع نفسه في موقف صعب، ولن يكون أمامه سوى إثبات جديته والتزامه داخل الملعب خلال الفترة المقبلة، إذا أراد الحفاظ على مكانه وثقة الجماهير.