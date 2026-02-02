صفقة ذكية تدفع ريال مدريد لقرارات صعبة

يحضر نادي ريال مدريد لتحركات جديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في إطار خطة تستهدف إعادة ترتيب خط الوسط، مع مراعاة التوازن بين الاحتياجات الفنية والقدرة المالية، وسط توجه لاتخاذ قرارات قد تطال أسماء بارزة داخل الفريق.

كشفت تقارير إعلامية إسبانية، من بينها موقع فيخاخيس الإسباني، عن دراسة إدارة الميرنغي التعاقد مع البرتغالي برونو فيرنانديز لاعب مانشستر يونايتد، في صفقة قد تتم مقابل مبلغ أقل من قيمته السوقية، في ظل اقتراب دخوله العام قبل الأخير من عقده مع النادي الإنجليزي.

ويتطلب تمويل الصفقة تخلي ريال مدريد عن أحد الأسماء الكبيرة داخل الفريق، مع تداول اسم جود بيلينغهام ضمن الخيارات المطروحة، لتوفير عائدات مالية تستخدم في إتمام صفقات جديدة خلال الفترة المقبلة.

وأوضح التقرير أن فيرنانديز قد يصبح متاحًا مقابل مبلغ يتراوح بين 35 و43 مليون جنيه إسترليني، مع اقتراب دخوله العام قبل الأخير من عقده مع مانشستر يونايتد، ما يجعل الصفقة مغرية من الناحية الاقتصادية بالنسبة لإدارة ريال مدريد.

وتسعى إدارة الريال، بحسب المصادر نفسها، إلى بناء خط وسط أكثر توازنًا وفاعلية هجومية، من خلال ضم لاعب قادر على صناعة الفرص وتزويد كيليان مبابي وفينيسيوس جونيور بالتمريرات الحاسمة بصورة منتظمة، في وقت لا يزال فيه الاعتماد على التركي أردا غولر محدودًا نظرًا لبداياته مع الفريق الأول.

وسجل مبابي 37 هدفًا في مختلف المسابقات هذا الموسم، إلا أن الفريق يفتقد لاعبًا ثابتًا في دور صناعة اللعب، وهو ما أعاد هذا الملف إلى حسابات الإدارة الفنية للريال قبل انطلاق الميركاتو الصيفي.

وأشار التقرير إلى أن بيلينغهام، ورغم قيمته الكبيرة كلاعب وسط متكامل، لا يمتلك الخصائص التقليدية لصانع الألعاب مقارنة بفيرنانديز، الذي يتميز بقدرته على فك التكتلات الدفاعية وصناعة الفرص، بعدما قدم 11 تمريرة حاسمة هذا الموسم في مختلف البطولات مع فريقه.

وينتهي عقد برونو فيرنانديز مع مانشستر يونايتد في عام 2027، مع امتلاك النادي الإنجليزي خيار التمديد لعام إضافي، إلا أن بندًا جزائيًا بقيمة 52 مليون جنيه إسترليني سيدخل حيز التنفيذ بعد كأس العالم، وسط اهتمام من أندية أوروبية على رأسها ريال مدريد وأخرى عربية.