كواليس جلسة بن رمضان مع مدرب الأهلي

كشف غياب التونسي محمد علي بن رمضان عن مواجهة الأهلي أمام يانغ أفريكانز عن ترتيبات فنية داخل الفريق، بعدما فضّل الجهاز الفني إجراء تعديلات في خط الوسط خلال الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، في المباراة التي انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق، ليرفع الأهلي رصيده إلى 8 نقاط في صدارة المجموعة الثانية.

وجاء هذا الغياب رغم تصنيف بن رمضان كأحد أبرز الصفقات التي أبرمها الأهلي مؤخرًا، إذ اعتمد المدير الفني ياس توروب على أحمد «زيزو» لتعويض غياب إمام عاشور، ما أبقى اللاعب التونسي على مقاعد البدلاء.

وعقد بن رمضان جلسة خاصة مع مدربه لمناقشة الأسباب الفنية لعدم مشاركته أساسيًا، خاصة في ظل التزامه بالتدريبات الجماعية وحرصه على تقديم أداء قوي خلال الفترة الماضية.

وأفادت تقارير إعلامية بأن اللاعب أقر خلال الجلسة بمروره بظروف شخصية أثرت على تركيزه داخل الملعب، مؤكدًا أن تلك المرحلة انتهت وأنه يسعى لاستعادة مستواه المعروف.

وأوضح توروب للاعب أن الإرهاق وبعض المتاعب الصحية التي عانى منها مؤخرًا كان لهما تأثير مباشر على معدل مشاركته، إلى جانب المنافسة القوية في خط الوسط مع تألق مروان عطية وأليو ديانغ، مطالبًا إياه بالتركيز على الجوانب البدنية لرفع الجاهزية.

وأشارت التقارير إلى أن الجهاز الفني للأهلي يعتزم إعداد برنامج خاص لمحمد علي بن رمضان خلال المرحلة المقبلة، ليكون ضمن خيارات التدوير، مع وضعه كبديل محتمل لأليو ديانغ مع اقتراب نهاية عقد الأخير بنهاية الموسم.

ويرتبط بن رمضان بهدف شخصي يتمثل في ضمان التواجد مع منتخب تونس في كأس العالم 2026، ما يدفعه لبذل مجهود مضاعف من أجل استعادة مكانه داخل التشكيل الأساسي للأهلي.