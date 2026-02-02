مشاركة منزلية.. ماذا طلب ميسي للموافقة على عرض غلطة سراي؟

كشف العرض المقدم للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي من نادي غلطة سراي التركي عن شروط واضحة وضعها قائد إنتر ميامي قبل اتخاذ قراره النهائي بشأن الرحيل عن النادي الأمريكي، تتعلق بكيفية مشاركته في المباريات حال الموافقة على الانتقال.

وأفادت تقارير صادرة عن شبكة «آ سبور» التركية بأن ميسي اشترط الظهور في 12 مباراة فقط تقام داخل مدينة إسطنبول، مع رفضه السفر لخوض المباريات خارج ملعب غلطة سراي، كشرط أساسي للموافقة على العرض والعودة إلى أوروبا.

ويضع هذا الشرط إدارة غلطة سراي أمام حسابات معقدة، في ظل رغبة النادي في ضم النجم الأرجنتيني، مقابل صعوبة الالتزام ببرنامج مشاركة منزلية يقتصر على مباريات تقام داخل إسطنبول مع ارتباط الفريق بمباريات خارجية محليًا وقاريًا.

وقاد ميسي فريقه إنتر ميامي للتتويج بلقب الدوري الأمريكي في نهاية العام الماضي، قبل أن يجدد عقده مع النادي حتى نهاية عام 2027، ما يمنحه استقرارًا تعاقديًا خلال المرحلة الحالية.

ويستعد غلطة سراي لخوض مرحلة الملحق في دوري أبطال أوروبا أمام يوفنتوس يومي 17 و26 فبراير الجاري، بينما يخوض ميسي في الوقت الحالي جولة تحضيرية مع إنتر ميامي استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد في الدوري الأمريكي.