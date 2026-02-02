سيناريوهات تأهل الزمالك إلى ربع نهائي الكونفدرالية

يدخل الزمالك المرحلة الأهم من دور المجموعات لكأس الكونفدرالية الإفريقية، بعد فوزه على مضيفه المصري البورسعيدي بنتيجة 2-1، وهو الانتصار الذي أعاد الفريق الأبيض إلى صدارة المجموعة الرابعة.

وجاء هذا الفوز ليمنح الزمالك ثلاث نقاط جديدة، رفع بها رصيده إلى 8 نقاط مع نهاية الجولة الرابعة، متقدمًا في الترتيب، بعدما حقق فوزه الثاني في المجموعة عقب تخطيه زيسكو يونايتد، إلى جانب تعادلين أمام كايزر تشيفز والمصري.

ويحتل المصري المركز الثاني برصيد 7 نقاط، متساويًا مع كايزر تشيفز، بينما يتذيل زيسكو الترتيب دون نقاط، وهو ما أبقى حسابات التأهل مفتوحة قبل جولتين من النهاية.

ويواجه الزمالك زيسكو خارج أرضه في زامبيا يوم الأحد المقبل، قبل أن يختتم مشواره في المجموعة بمواجهة كايزر تشيفز في القاهرة، في وقت يخوض فيه المصري مباراتين أمام كايزر تشيفز خارج أرضه ثم زيسكو في مصر.

ويضمن الزمالك التأهل رسميًا حال فوزه في الجولة المقبلة على زيسكو، مع فوز أحد طرفي لقاء المصري وكايزر تشيفز، إذ يصل وقتها رصيد الزمالك إلى 11 نقطة، بينما يتوقف رصيد الخاسر من المباراة الأخرى عند 7 نقاط قبل الجولة الأخيرة.

ويملك الزمالك فرصة التأهل أيضًا بالحصول على نقطة واحدة فقط في الجولتين المتبقيتين، والوصول إلى 9 نقاط، بشرط خسارة المصري مباراتيه المقبلتين أمام كايزر تشيفز وزيسكو.

وتبقى كل الاحتمالات قائمة في المجموعة الرابعة، مع أفضلية واضحة للزمالك بفضل موقعه في الصدارة وتفوقه في المواجهات المباشرة، ما يمنحه مساحة أوسع للتحكم في مصيره خلال الجولتين المقبلتين.