مباراة ريال مدريد ورايو تشهد مشادة بين لاعبين مغربيين (فيديو)

شهدت مواجهة ريال مدريد ورايو فاييكانو واقعة داخل الملعب بين لاعبين مغربيين، خلال اللقاء الذي أقيم أمس الأحد ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من منافسات الدوري الإسباني.

وحقق ريال مدريد الفوز على رايو فاييكانو بنتيجة 2-1، بعدما افتتح البرازيلي فينيسيوس جونيور التسجيل في الدقيقة 15، قبل أن يدرك خورخي دي فروتوس التعادل لرايو في الدقيقة 49.

ووقعت المشادة في الدقيقة 80 بين المغربي إبراهيم دياز لاعب ريال مدريد، ومواطنه إلياس أخوماش لاعب رايو فاييكانو، حيث تبادل اللاعبان حديثًا حادًا داخل أرض الملعب.

وتدخل الفرنسي إدواردو كامافينغا لاعب ريال مدريد سريعًا لاحتواء الموقف، لينجح في تهدئة الأجواء بين اللاعبين.

وشهدت الدقائق الأخيرة من المباراة أحداثًا مؤثرة، بعدما أشهر الحكم بطاقة حمراء في وجه باثي إسماعيل سيس لاعب رايو فاييكانو، قبل أن يحتسب ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع سجل منها كيليان مبابي هدف الفوز لريال مدريد في الدقيقة 90+10، ثم أشهر بطاقة حمراء أخرى في وجه جوزيب شافاريا لاعب رايو.

وتفاعل عدد من الجماهير عبر منصات التواصل الاجتماعي مع المشادة التي جمعت إبراهيم دياز وإلياس أخوماش، حيث وجه بعض المتابعين انتقادات للاعبين بسبب ما حدث بينهما داخل المباراة، خاصة أنهما يحملان الجنسية نفسها.

ورفع الفوز رصيد ريال مدريد إلى 54 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإسباني، بفارق نقطة عن برشلونة المتصدر، بينما تجمد رصيد رايو فاييكانو عند 22 نقطة في المركز السابع عشر.