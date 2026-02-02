حادث ألعاب نارية يعكر صفو مباراة إنتر وكريمونيزي (فيديو)

شهدت مباراة إنتر ميلان وضيفه كريمونيزي توقفًا مؤقتًا في الدوري الإيطالي، بعد واقعة داخل الملعب أدت إلى إصابة حارس مرمى الفريق المضيف خلال الشوط الثاني.

وجاءت الواقعة في لقاء انتهى بفوز إنتر ميلان على كريمونيزي بنتيجة 2-صفر، وهي النتيجة التي عزز بها إنتر صدارته للدوري الإيطالي، في مباراة ألقيت خلالها شعلة نارية من مدرجات جماهير الفريق الضيف إلى أرض الملعب، وتسببت في إصابة حارس مرمى كريمونيزي.

ووقع الحادث مع بداية الشوط الثاني، عندما كان اللعب في منتصف الملعب، قبل أن تسقط الشعلة داخل منطقة الجزاء وتصيب حارس مرمى كريمونيزي إميل أوديرو، ما أدى إلى توقف المباراة لبضع دقائق.

وتدخل الطاقم الطبي فورًا، وسقط أوديرو أرضًا متأثرًا بالإصابة، بينما اندفع زملاؤه للاطمئنان عليه، في وقت انتظر فيه الحكم استقرار الحالة قبل السماح باستكمال اللعب.

وتمكن أوديرو من النهوض واستكمال المباراة، رغم معاناته من جرح في ساقه اليمنى، إلى جانب شكوى من ضعف السمع في أذنه اليمنى، بحسب ما أبلغ به الطاقم الطبي على أرض الملعب.

وناشد لاعبو إنتر ومدربهم كريستيان تشيفو الجماهير الالتزام بالهدوء، قبل أن تستأنف المباراة بعد الاطمئنان على حالة الحارس المصاب.

ورفع إنتر ميلان رصيده إلى 55 نقطة من 23 مباراة، مبتعدًا بثماني نقاط عن ميلان، الذي يحل ضيفًا على بولونيا يوم الثلاثاء، بينما تجمد رصيد كريمونيزي عند 23 نقطة في المركز الخامس عشر.

وأشار أوديرو للجماهير قبل استئناف اللعب بأنه بخير وقادر على استكمال المباراة، ليعود اللقاء بعدها إلى مجرياته الطبيعية حتى صافرة النهاية.