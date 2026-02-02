إدارة ليفربول أمام اختبار صعب مع محمد صلاح

يواجه نادي ليفربول مرحلة تقييم فني تتعلق بمستوى نجمه المصري محمد صلاح، عقب المباراة الأخيرة للفريق في الدوري الإنجليزي، وما تبعها من تصريحات صدرت عن أحد رموز النادي السابقين.

وجاءت هذه التطورات عقب فوز ليفربول على ضيفه نيوكاسل يونايتد بنتيجة 4-1، في المباراة التي أُقيمت السبت الماضي، وشهدت مشاركة صلاح أساسيًا قبل استبداله بزميله فيديريكو كييزا خلال الشوط الثاني.

وقدم صلاح تمريرة حاسمة لزميله فلوريان فيرتز، كما نفذ 15 تمريرة صحيحة من أصل 23 بنسبة دقة بلغت 65%، ونجح في مراوغة واحدة، إلى جانب إهداره فرصة مؤكدة خلال اللقاء، في أرقام لفتت انتباه المتابعين بعد نهاية المباراة.

وانتقد ستيف نيكول، أحد نجوم ليفربول السابقين، أداء صلاح في تصريحات نقلها موقع «سبورتس كيدا»، متحدثًا عن لقطة انطلق فيها النجم المصري بعد تمريرة من دومينيك سوبوسلاي، قبل أن يلحق به لاعب نيوكاسل يونايتد كيران تريبيرز رغم فارق المسافة، معتبرًا أن صلاح لم يعد يمتلك السرعة نفسها التي اعتاد عليها.

وأوضح نيكول أن تراجع الإيقاع البدني يؤثر على كل تفاصيل أداء صلاح داخل الملعب، مشيرًا إلى أن إهدار الفرص بات ينعكس على ثقته بنفسه، وأنه لم يعد يستثمر المواقف التي كان يحسمها سابقًا بسهولة.

ولعب نيكول بقميص ليفربول بين عامي 1981 و1994، وشارك في 468 مباراة، وسجل 46 هدفًا، وأسهم في التتويج بـ 11 لقبًا، من بينها دوري أبطال أوروبا وأربعة ألقاب في الدوري الإنجليزي، وهو ما يعكس خبرة فنية تراكمت لديه خلال فترة طويلة داخل النادي.

ويفرض هذا التقييم على إدارة ليفربول التعامل مع المرحلة المقبلة فنيًا بحسابات واضحة، في ظل الدور الذي يشغله محمد صلاح داخل المنظومة الهجومية للريدز، وضرورة اتخاذ قرارات تساعد على توظيف إمكاناته بالشكل الأمثل خلال ما تبقى من الموسم.