منتخب مصر يوضح موقفه من أزمة إمام عاشور مع الأهلي

أوضح المنسق الإعلامي لمنتخب مصر موقف جهاز الفراعنة من التطورات المرتبطة بأزمة إمام عاشور مع ناديه الأهلي، بعد ما تردد عن تدخل من جانب المنتخب.

وجاء هذا التوضيح بعد تداول تقارير تحدثت عن قيام أحد أفراد الجهاز الفني لمنتخب مصر بتهديد إمام عاشور بالاستبعاد من قائمة الفراعنة المشاركة في كأس العالم 2026، حال عدم إنهاء أزمته مع الأهلي، وهو ما دفع المنسق الإعلامي للمنتخب إلى الخروج بتعليق رسمي.

وتغيب إمام عاشور عن السفر مع بعثة الأهلي لمواجهة يانغ أفريكانز التنزاني في دوري أبطال أفريقيا، في اللقاء الذي أُقيم مساء أمس السبت وانتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، وقرر النادي الأهلي توقيع عقوبة انضباطية على اللاعب، تمثلت في إيقافه لمدة أسبوعين، وتغريمه مبلغ 1.5 مليون جنيه مصري، مع إخضاعه لبرنامج تدريبات فردية طوال فترة الإيقاف.

وقال الإعلامي المصري إسلام صادق إن أحد أفراد جهاز المنتخب المصري أبلغ إمام عاشور بعدم المشاركة في كأس العالم حال عدم إنهاء أزمته مع الأهلي، موضحًا أن هذا الأمر كان من الأسباب التي دفعت اللاعب للانتظام في التدريبات المنفردة.

وأعاد محمد مراد، المنسق الإعلامي لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، نشر التدوينة المتداولة عبر حسابه الرسمي على موقع «فيسبوك»، مؤكدًا أن ما ورد بها غير صحيح بنسبة 100%، ومشددًا على عدم وجود أي تهديدات أو تدخل من جهاز المنتخب في الشأن الخاص بعلاقة اللاعب مع ناديه.